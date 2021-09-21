Коли Златі запропонували стати новою "Холостячкою", вона спершу сказала, що треба подумати, а потім взагалі відмовилася. Виконавиця зазначила, що не готова йти на таке реаліті-шоу.

Цікаво Злата Огнєвіч вперше зізналась, чи одразу погодилась на участь у "Холостячці"

Як обирають "Холостячок"

Та згодом зірка вирішила відпустити минуле і розпочати новий етап у житті. Вона не хотіла згадувати про те, що відбувалося в попередніх стосунках і відкрилася новим.

Однак не все так просто, як здається. Перед тим, як співачку оголосили головною героїнею нового сезону, вона пройшла всі випробування від творців реаліті.

"Всіх "Холостячок" ми чесно обирали на кастингу. Проводили повноцінне побачення. Злата проявила себе найкраще. Вона смілива, екстремальна, на противагу доволі скромному сценічному стилю. У житті вона дуже драйвова", – розповів Григорій Решетник.

На думку ведучого, Злата дуже підходить на роль "Холостячки", а глядачі побачать, що він не помиляється.

Зверніть увагу Холостячка 1 випуск: як чоловіки вражали Злату Огнєвіч на першій вечірці проєкту

Нагадаємо, вже 24 вересня на екрани вийде 2 випуск романтичного реаліті-шоу, де запеклу боротьбу за серце красуні розпочнуть 16 чоловіків, які отримали бутоньєрки на першій вечірці.