Самый высокий градус, – Григорий Решетник рассказал об эмоциях Златы Огневич на "Холостячке"

Украинский телеведущий Григорий Решетник в интервью рассказал о съемках нового сезона "Холостячки" со Златой Огневич. Он признался, что певица уже влюбилась.

Успешный шоумен и ведущий романтического проекта "Холостячка" Григорий Решетник рассказал о съемках второго сезона "Холостячки". Он заявил, что уже снята большая часть шоу.

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Григорий Решетник о чувствах на проекте

Телеведущий поделился, что во 2 сезоне будет больше выпусков, а значит, больше мужчин, свиданий и эмоциональных событий.

Честно говоря, я не перестаю восхищаться нашей главной героиней. Несмотря на сдержанный сценический образ, она очень эмоциональная. И, поверьте, сезон будет жарким. Такой взрослый, красивый сезон,

– признался Григорий.

Решетник добавил, что участники проекта также более взрослые и самодостаточные, по сравнению с предыдущим сезоном. У некоторых мужчин даже уже есть дети. Также ведущий ответил, влюблена ли уже Злата Огневич.

Мне кажется, да. Причем, даже не в одного человека – у девушек так бывает. Фавориты меняются каждый день. И Злата умеет в себя влюбить. Сейчас как раз ее чувства перерастают в нечто большее, и, как всегда, в финале героине предстоит сложный выбор, – отметил шоумен.

"Знаете, в съемках мы подошли к такому этапу, когда в чувствах высокий градус. Уже определились несколько лидеров, которые могут покорить сердце Златы, но ничего утверждать невозможно. На самом деле я как человек, который уже десять лет задействован в романтическом реалити, могу сказать, что выводить какие-то формулы любви и закономерности не получается. Каждый раз это личный выбор самого героя", – подчеркнул Григорий Решетник.

Отметим, что Злата Огневич и сама утверждала, что ей может понравиться сразу несколько мужчин. Чтобы лучше чувствовать участников шоу, она не будет запрещать себе поцелуи.