Дмитрий и Ирина много времени проводят вдвоем, ведь вместе трудятся. В этом году день рождения любимой артист не может отметить так, как раньше, но не смог оставить ее без трогательного публичного поздравления.

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Как Дмитрий Монатик поздравил любимую

В инстаграмме музыкант опубликовал серию красивых снимков, на которых запечатлен с любимой. В трогательном сообщении он процитировал слова из авторской песни "Ресницы безопасности".

Люблю тебя ежесекундно все больше. Спасибо за каждый день, в котором есть для кого жить и каждое утро мечтать просыпаться рядом. С днем рожденья тебя, моя львица. Верю, что в следующем году отпразднуем так, как любили вместе, всей семьей, рядом с родными друзьями. Вот увидишь,

– написал артист.

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Ирина поблагодарила любимого мужчину в комментариях: "Любовь всей моей жизни! Люблю всем сердцем и душой!".

А поклонники Монатика засыпают звездную пару комплиментами, а Ирину – поздравлениями.