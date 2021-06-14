Большая любовь великого танцора: что известно о женщинах и личной жизни Григория Чапкиса

Талантливый танцор Григорий Чапкис умер 13 июня. Легендарный хореограф прожил очень насыщенную, динамичную жизнь и ушел из нее в возрасте 91 года. Кроме танцев, сердце Григория всегда зажигала и любовь к женщинам. Что известно о женах выдающегося артиста Григория Чапкиса – узнавайте в материале.

Танцы не были единственным утешением Григория Чапкиса, так как свое вдохновение он черпал и в избранницах. Как известно, большая любовь в жизнь культового танцора приходила четыре раза. Последней любовью Григория Чапкиса стала женщина, которая была моложе его на 51 год.

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Что известно о личной жизни танцора Григория Чапкиса

Первая любовь – Людмила

По иронии судьбы, впервые Григорий Чапкис влюбился в свою партнершу по танцам. Ту, которая впервые заставила сердце танцора биться быстрее, звали Людмила. В 1968 году у супругов родилась девочка Лилия. Сейчас она проживает в Италии и основала там балетную школу "Чапкис-Дэнс". К слову, дочь Лилии, Анна, успешно занимается актерской карьерой. Однако, в 2006 году в семье Чапкисов случилось горе: первая жена балетмейстера Людмила отошла в вечность.



Личная жизнь Григория Чапкиса: жена Людмила / Фото из фейсбука дочери Лилии

Вторая любовь – Наталья

Второй любовью Григория стала Наталья, которая тоже занималась танцами и была его ученицей. В 1980 году пара решает создать семью и женится. В этом браке у Чапкиса рождается сын Грэг, который в дальнейшем тоже становится хореографом. Однако, счастье не было очень долгим, потому что Наталья стремилась жить за границей – в США, а Григорий не хотел покидать родные земли, и на почве такого недоразумения супруги разводятся.



Жена Григория Чапкиса – Наталья / Фото "Сегодня Lifestyle"

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Третья любовь – Алла

Алла – так звали третью избранницу Григория Чапкиса. Вместе пара прожила больше 20 лет, однако детей у них не было. По профессии Алла методистка Киевского авиационного университета. А невзгоды постигли семью, когда женщина вышла на пенсию, тогда же супруги и развелись.



Любимые женщины Григория Чапкиса / Фото nik.news.mk.ua

Четвертая любовь – Мила

Любви все возрасты покорны, не так ли? Григорий Чапкис решил подтвердить это крылатое выражение и позволил прекрасному чувству проникнуть в его душу даже в почтенном возрасте. О последней избраннице танцора известно немного, так как мужчина тщательно скрывал ее от внимания прессы и социума. Известно, что четвертую жену Чапкиса зовут Мила и она моложе мужа на 51 год. Именно она поддерживала балетмейстера в последние дни его жизни. Со слов самого Григория, последняя жена была его мотивацией, стимулом и всегда принимала его таким, каким он был.