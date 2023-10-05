Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за опеки над общими детьми
5 октября 2023, 13:18Читати новину українською
Источник:BBC
Канадская певица Граймс обратилась в суд. Артистка подала иск на основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска из-за опеки над их детьми.
Женщина утверждает, что Маск не разрешает ей посещать младшего сына. Отметим, что пара имеет троих общих детей.
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Граймс просит суд определить законных родителей для детей, поскольку они с Илоном Маском не состоят в браке. Также певица будет решать в суде вопрос об алиментах и праве опеки.
В прошлом месяце Граймс написала в соцсети, что Маск "должен позволить ей увидеть сына или будет говорить с ее адвокатом". Впоследствии она удалила сообщение.
Что известно о детях Граймсе и Илоне Маске
- Маск и Граймс находились в отношениях с 2018 года по конец сентября 2021 года.
- Первенец пары родился 4 мая 2020 года. Назвали сына X AE A-XII Маск по кличке Х. Уже в декабре 2021 года у них родилась дочь по имени Экса Дарк Сидеэль по кличке Y.
- Недавно также стало известно, что у Маска и Граймса родился сын по имени Техно Механикус, известный как Тау (Tau).
- Кроме этого, основатель Tesla также имеет шестерых детей от бывшей супруги, канадской писательницы Джастин Уилсон.