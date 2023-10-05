Женщина утверждает, что Маск не разрешает ей посещать младшего сына. Отметим, что пара имеет троих общих детей.

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Граймс просит суд определить законных родителей для детей, поскольку они с Илоном Маском не состоят в браке. Также певица будет решать в суде вопрос об алиментах и праве опеки.

В прошлом месяце Граймс написала в соцсети, что Маск "должен позволить ей увидеть сына или будет говорить с ее адвокатом". Впоследствии она удалила сообщение.

Что известно о детях Граймсе и Илоне Маске