Жінка стверджує, що Маск не дозволяє їй відвідувати молодшого сина. Зазначимо, що пара має трьох спільних дітей.

Цікаво Фіналіст "Холостячки" вперше показав маму свого маленького сина: фото з хрещення

Граймс просить суд визначити законних батьків для дітей, оскільки вони з Ілоном Маском не перебувають у шлюбі. Також співачка вирішуватиме в суді питання про аліменти і право опіки.

Додамо, що минулого місяця Граймс написала в соцмережі, що Маск "повинен дозволити їй побачити сина або говоритиме з її адвокатом". Згодом вона видалила допис.

Що відомо про дітей Граймс та Ілона Маска