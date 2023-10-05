Жінка стверджує, що Маск не дозволяє їй відвідувати молодшого сина. Зазначимо, що пара має трьох спільних дітей.
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Граймс просить суд визначити законних батьків для дітей, оскільки вони з Ілоном Маском не перебувають у шлюбі. Також співачка вирішуватиме в суді питання про аліменти і право опіки.
Додамо, що минулого місяця Граймс написала в соцмережі, що Маск "повинен дозволити їй побачити сина або говоритиме з її адвокатом". Згодом вона видалила допис.
Що відомо про дітей Граймс та Ілона Маска
- Маск і Граймс перебували у стосунках із 2018 року до кінця вересня 2021 року.
- Первісток пари народився 4 травня 2020 року. Назвали сина X AE A-XII Маск на прізвисько Х. Вже у грудні 2021 року в них народилася дочка на імʼя Екса Дарк Сідеель на прізвисько Y.
- Нещодавно також стало відомо, що у Маска та Граймс народився син на імʼя Техно Механікус, відомий як Тау (Tau).
- Крім цього, засновник Tesla також має шістьох дітей від колишньої дружини, канадської письменниці Джастін Вілсон.