О рождении десятого ребенка Илон Маск сообщил в соцсети Х, известной ранее как твиттер. Он отметил, что имя сына – Тау Техно Механикус. В то время как ранее сообщалось, что Тау – это прозвище малыша.

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Илон Маск стал отцом

Илон Маск и певица Граймс скрыто стали родителями – это их третий общий ребенок. Впервые об этом стало известно ввиду еще неизданной биографии изобретателя, написанной Уолтером Айзексоном.

Согласно предварительной копии, которое получило издание Los Angeles Times, у пары родился сын в июне 2022 года от суррогатной матери.

Имя новорожденного малыша навеяно "греческой буквой, обозначающей иррациональное число, равное удвоенному числу Пи", – указывают в биографии. Это число имеет примерное значение 6,28 (3,14×2). Оно означает день рождения Илона Маска – 28 июня.

Дети Илона Маска и его отношения с Граймс

О романе Илона Маска и канадской артистке Граймс стало известно в 2018 году на Met Gala. Тогда пара вместе пришла на красную дорожку. 5 мая 2020 года стало известно, что она родила первенца с необычным именем – X A-12. В сентябре 2021 года Маск и Граймс разошлись, но спустя еще 2 месяца Илон заявил, что у него и бывшей родилась дочь Экса от суррогатной матери.

Илон Маск является отцом 10 детей от трех разных женщин.