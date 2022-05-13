"Говорим об этом": готовы ли Катя Осадчая и Юрий Горбунов усыновить ребенка

После двух месяцев войны супруги Кати Осадчей и Юрия Горбунова заговорили о войне. Но как признался шоумен, сейчас это только разговоры, ведь и усыновить во время войны ребенка невозможно.

Из-за войны, развязанной Россией в Украине, многие дети потеряли родителей. Поэтому в украинских звездных семьях теперь ведутся разговоры о возможном усыновлении таких малышей.

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Юрий Горбунов о возможном усыновлении

Шоумен признался, что еще не готов брать ответственность за усыновленного ребенка. Сейчас он говорит об этом с женой Екатериной и помогает разными способами детям-сиротам.

Это разговоры, сказать, что сейчас готовы это сделать – я бы не сказал. Мы говорим об этом. У нас есть честь помогать одному монастырю под Черновцами, куда привезли детей из Чернигова, которые стали сиротами. Мы периодически туда перечисляем деньги, потому что им нужно очень много,

– рассказал Юрий Горбунов.

"Мужской монастырь никогда не имел дела с детьми. А здесь нужны кроватки, игрушки, антисептические средства, памперсы, особенно детское питание. Тогда я понял, что то количество детей, которое стало сиротами в нашей стране, перешло границу допустимого, наверное. Эти дети обречены к совершеннолетию быть сиротами и те семьи, которые смогут взять кого-то себе и воспитывать как своих детей – их очень много. Среди моих друзей, знакомых, у них есть и своих детей немало, а есть бездетные – им сам Бог велел это сделать", – добавил ведущий.

Возможно ли усыновление, когда идет война

, ребенка хочет усыновить и еще одна звездная семья – MamaRika и Сергея Середы . Супруги имели такую цель еще и до войны, а теперь они точно хотят помочь хотя бы одному малышу получить счастливое детство.

Юрий Горбунов подчеркнул, что пока в стране война – официально усыновить ребенка невозможно. Уже после победы такая возможность будет, но все равно со своими сложностями.

"Пока идет война невозможно это сделать, реестры закрыты. Когда закончится война, наверное, будут выяснять, есть ли у этих детей родственники. Прежде всего, будут травмированы дети, если какая-нибудь семья их усыновит, а потом появятся" родственники, пусть даже далекие, которые будут иметь законное право этого ребенка забрать и заберут его", – считает продюсер.

Телеведущий добавил, что сначала нужно как можно быстрее завершить войну, а впоследствии разбираться с бюрократией: "На мой взгляд, те семьи, которые смогут это сделать, будут иметь такую возможность – просто обязаны это сделать. Потому что это еще один вклад даже не в победу, а в развитие государства, благосостояние граждан, которые останутся в нашей стране, которые будут его восстанавливать, вести по европейским цивилизованным рамкам".

Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео (об усыновлении с 11:00)