Украинская атлетка Ольга Харлан принимала участие в шоу "Танцы со звездами". Ее партнером тогда был Дмитрий Дикусар, с первых дней вторжения взявший оружие в руки. В интервью 24 каналу звезда призналась, поддерживает ли с ним связь.

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Ольга Харлан о бойце ВСУ Дмитрии Дикусаре

Да, Димка взял оружие, я очень им горжусь, горжусь, что была его партнершей целый сезон в "Танцах со звездами". Очень благодарна этому проекту, что он меня познакомил с таким человеком, как Дима. Когда увидела, что он уже в ВСУ, то я не удивилась, потому что я знала, что он человек своего слова, и он всегда будет за справедливость,

– призналась Ольга Харлан.

Полное интервью с Ольгой Харлан читайте в рамках проекта "Интервью 24".

Спортсменка призналась, что поддерживает связь с Дмитрием Дикусаром. Она не ожидает долгой переписки, только слов, что все хорошо.

"Я с ним поддерживаю связь, если это можно так назвать, просто спрашиваю: "Как ты?" и все. Я знаю, что ему не до переписки. И если он мне отвечает, то это уже для меня знак, что все хорошо. Я не ожидала, что он меня поздравит с днем рождения. Но когда он мне написал, я очень-то обрадовалась, даже не могла подумать, что он помнит", – поделилась звезда.

Ольга вспомнила ее прошедший день рождения. Тогда она готовилась к первому эфиру "Танцев со звездами" и провела его с Дмитрием. "Когда он меня поздравил, я даже я расплакалась, очень рада, что он помнит. Надеюсь, что скоро война закончится, он вернется, и мы пойдем на кофе, и даже станцуем".



Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма спортсменки

Заметим, Дмитрий Дикусар редко выходит на связь и почти не показывается поклонникам. В последний раз он публиковал свое фото внутри июля. Тогда танцовщик рассказывал, что больше всего мотивирует защитников воевать на фронте.