Джамалу обошли: кто вырвался в лидеры голосования за жюри Нацотбора Евровидения
Всего за четыре дня за жюри Нацотбора Евровидения-2023 проголосовали 340 тысяч украинцев. Если поначалу абсолютным лидером была Джамала, то сейчас ее опережает фронтмен известной группы.
В понедельник, 31 октября, в приложении "Дия" стартовало голосование за жюри Нацотбора Евровидения-2023, передает 24 канал. Общественное представлено список из девяти кандидатов, из которых только трое сядут за судейский стол. Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя отодвинул Джамалу и вырвался на первую ступеньку. Два других претендента на победу узнайте ниже.
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Кто вырвался в лидеры голосования за жюри Нацотбора Евровидения-2023
- Тарас Тополя – 16,59%
- Джамала – 16,56%
- Юлия Санина – 16,08%
Тройка лидеров голосования за жюри Нацотбора / Фотоколлаж 24 канала
Вместо этого задних пасут хореограф Константин Томильченко, который срежиссирует номер Kalush Orchestra на премии MTV EMA 2022 – всего 1,98%, Злата Огневич – 4,94%, Валерий Харчишин – 6,31%.
Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник рассказал, что на сегодня свои голоса за жюри Нацотбора отдали 340 тысяч украинцев. Это впервые в истории национального конкурса судей выберет не Общественный вещатель, а народ.
Охватить такое количество людей и спросить их мнение, это очень большое достижение, и большие возможности. Люди чувствуют, что имеют влияние на эти процессы. Это одно из проявлений электронной демократии,
– похвастался Мстислав Баник на брифинге.