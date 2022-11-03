Джамалу обошли: кто вырвался в лидеры голосования за жюри Нацотбора Евровидения

Всего за четыре дня за жюри Нацотбора Евровидения-2023 проголосовали 340 тысяч украинцев. Если поначалу абсолютным лидером была Джамала, то сейчас ее опережает фронтмен известной группы.

В понедельник, 31 октября, в приложении "Дия" стартовало голосование за жюри Нацотбора Евровидения-2023, передает 24 канал. Общественное представлено список из девяти кандидатов, из которых только трое сядут за судейский стол. Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя отодвинул Джамалу и вырвался на первую ступеньку. Два других претендента на победу узнайте ниже.

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Кто вырвался в лидеры голосования за жюри Нацотбора Евровидения-2023

Тарас Тополя – 16,59% Джамала – 16,56% Юлия Санина – 16,08%

Тройка лидеров голосования за жюри Нацотбора / Фотоколлаж 24 канала

Вместо этого задних пасут хореограф Константин Томильченко, который срежиссирует номер Kalush Orchestra на премии MTV EMA 2022 – всего 1,98%, Злата Огневич – 4,94%, Валерий Харчишин – 6,31%.

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник рассказал, что на сегодня свои голоса за жюри Нацотбора отдали 340 тысяч украинцев. Это впервые в истории национального конкурса судей выберет не Общественный вещатель, а народ.

Охватить такое количество людей и спросить их мнение, это очень большое достижение, и большие возможности. Люди чувствуют, что имеют влияние на эти процессы. Это одно из проявлений электронной демократии,

– похвастался Мстислав Баник на брифинге.

Голосование за жюри Национального отбора Евровидения-2023 началось 31 октября, а завершится 7 ноября в 10:00. Свой голос можно отдать только одному из девяти кандидатов.