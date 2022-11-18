В финале "Голоса страны" появятся голливудские звезды: среди них обладательница Грэмми Гвен Стефани

В воскресенье, 20 ноября, состоится суперфинал 12 сезона "Голоса страны". Несмотря на войну, команда проекта готовит грандиозный прямой эфир. Ее поддержали тренеры американского The Voice и других адаптаций, поэтому телезрителей ждет сюрприз от звезд Голливуда.

Как обещают на "Голосе страны-12", в суперфинале появятся обладательница Грэмми Гвен Стефани, звезда фильма "Золушка" Камила Кабельо, кантри-исполнитель Блейк Шелтон и Джон Ледженд, который, если бы не война, приехал бы в Украину на Leopolis Jazz Fest 2022. Все они являются тренерами американского шоу The Voice, которое выходит в США.

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Голливудские звезды появятся в суперфинале "Голоса страны-12"

Интересно, что сюрприз для украинских зрителей подготовили тренеры американского The Voice Гвен Стефани, Камила Кабельо, Блейк Шелтон и Джон Ледженд, а также тренеры других адаптаций шоу,

– рассказали на "Голосе страны".

Команда вокального проекта поделилась, что ощутила невероятную поддержку создателей формата The Voice со всего мира – из Бельгии, Доминиканы, Чили, Перу, Нидерландов, Непала, США.

Звезды, которые появятся в суперфинале "Голоса країни-12" / Фото с инстаграма проекта

Продюсер 12 сезона "Голоса страны" Владимир Завадюк заявил, что звезды Голливуда – не единственный сюрприз, который ждет публику в суперфинале. Одним из них станет сцена, напоминающая солнце и окруженная пшеницей урожая.

"Мы работаем над подготовкой финала около двух месяцев. Несмотря на ракетные атаки и продолжение войны, мы остаемся несгибаемыми в нашем желании дать возможность голосу нашей нации звучать, а участникам проекта – выступить для украинцев и песней поддержать их моральный дух", – комментирует Владимир Завадюк.

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Каким будет суперфинал "Голоса страны-12"

Победителя 12-го сезона выберут в два этапа.

Во время выступления всех 16 финалистов впервые откроют линии голосования, а тренеры распределят 100% голосов между четырьмя своими участниками. Во второй этап попадет только один участник из каждой команды.

После этого четверка лучших споет авторские песни, а победителем станет тот вокалист, который получит наибольшее количество голосов телезрителей.

В суперфинале будут звездные гости – группа "Антитела", SHUMEI, известный песней "Біля тополі", детский хор GolDem kids и Екатерина Полищук – "Пташка" из "Азовстали".