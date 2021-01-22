Дан Балан презентовал клип с финалисткой "Голоса страны" на песню "Дышат о любви": видео и текст
Любимец женщин, молдавский певец Дан Балан презентовал новый клип. Видеоработу он снял вместе с финалисткой "Голоса страны" Индирой Едильбаевой, которая была в его команде. Романтический дуэт спел совместную песню "Дышат о любви".
Дан Балан порадовал поклонников новым роликом. За то время, пока артист был тренером на главном вокальном шоу "Голос страны", он успел стать любимцем миллионов украинцев. На официальном ютуб-канале музыкант опубликовал клип на дуэтную песню со своей подопечной.
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Дан Балан и Индира Едильбаева презентовали романтическую видеоработу. В мистическом ролике певцы не только очаровали проникновенным исполнением, но и поразили искренностью чувств.
По сюжету, влюбленная пара находится в космосе. Балан потрясает своими движениями, проявлением нежности и завораживает взглядом. Индира покорила зрителей невероятно красивой внешностью и потрясающим голосом, от которого возникают мурашки по коже.
Dan Balan & INDI – "Дышат о любви": смотрите видео онлайн
Dan Balan & INDI – "Дышат о любви": текст песни
This Love we want
This Love we need
This Love we share
This Love this love this love we breathe
Все те же догадки
Со временем лечатся
И снова любимые,
Победа так мерится.
Я чувствую порох
Окутанный нежностью,
А мы так хотели
Любить по отдельности.
Эти многоточия
Зажигают ночь,
Дышат о любви
…аааа
Живем в зазеркалье –
Нас вроде бы множество,
А если в деталях –
Едим одиночество.
Любые попытки,
Глоток современности,
Ведут к безразличию
Мы в космосе делимся.
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