Любимец женщин, молдавский певец Дан Балан презентовал новый клип. Видеоработу он снял вместе с финалисткой "Голоса страны" Индирой Едильбаевой, которая была в его команде. Романтический дуэт спел совместную песню "Дышат о любви".

Дан Балан порадовал поклонников новым роликом. За то время, пока артист был тренером на главном вокальном шоу "Голос страны", он успел стать любимцем миллионов украинцев. На официальном ютуб-канале музыкант опубликовал клип на дуэтную песню со своей подопечной.

Дан Балан и Индира Едильбаева презентовали романтическую видеоработу. В мистическом ролике певцы не только очаровали проникновенным исполнением, но и поразили искренностью чувств.

По сюжету, влюбленная пара находится в космосе. Балан потрясает своими движениями, проявлением нежности и завораживает взглядом. Индира покорила зрителей невероятно красивой внешностью и потрясающим голосом, от которого возникают мурашки по коже.

Dan Balan & INDI – "Дышат о любви": смотрите видео онлайн

Dan Balan & INDI – "Дышат о любви": текст песни

This Love we want

This Love we need

This Love we share

This Love this love this love we breathe

Все те же догадки

Со временем лечатся

И снова любимые,

Победа так мерится.

Я чувствую порох

Окутанный нежностью,

А мы так хотели

Любить по отдельности.

Эти многоточия

Зажигают ночь,

Дышат о любви

…аааа

Живем в зазеркалье –

Нас вроде бы множество,

А если в деталях –

Едим одиночество.

Любые попытки,

Глоток современности,

Ведут к безразличию

Мы в космосе делимся.