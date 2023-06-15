От Виктора Павлика до Тины Кароль: третий судья "Голоса страны" спрятался в образе КилимМена

Организаторы нового сезона "Голоса страны" объявили третьего судью. В красное кресло сядет КилимМен – но в его образе может быть любая украинская звезда.

Организаторы нового сезона вокального шоу "Голос країни" одним за другим называют имена новых звездных тренеров. Третьим станет участник группы Kalush Orchestra – КилимМен.

Читайте также Не в Киеве: Юрий Горбунов "спалился", где будут снимать новый сезон "Голоса країни"

Новый тренер "Голоса" – звезда в образе КилимМена

Представители шоу называют КилимМена "украинским музыкальным супергероем". Его образ сохраняет интригу – ведь внутри костюма может быть кто угодно. Среди основных вариантов – участник группы Kalush Orchestra или звезда украинской музыки, имя которой еще не называли.

Кто именно находится в образе КилимМена – интрига. Но известно, что за время существования группы Kalush Orchestra в этом образе было несколько разных артистов, от вокалистов и до брейкдансеров. Имя нового тренера станет известно вскоре,

– заинтересовали зрителей организаторы.

В комментариях уже посыпались предположения, кто скрывается под маской – от Виктора Павлика до Melovin, от Тины Кароль до Alyona Alyona.



Кто станет третьим судьей "Голоса" / Фото с инстаграма шоу

Судьи "Голоса страны"

Организаторы 13 сезона проекта сообщили имена двух судей. Первой среди новых тренеров вокального шоу объявили рок-диву и звезду Евровидения-2023 Юлию Санину.

Второе красное кресло займет Артем Пивоваров – его назвали звездой номер 1 в Украине. Артист сообщил, что будет искать в свою команду неординарных, энергичных и безумных смельчаков-музыкантов.

, 26 мая КилимМенаобъявил о сольной музыкальной карьере. В тот же день он выпустил свой первый трек – "За стежки".

Поклонники тем временем ожидают увидеть возвращение Тины Кароль и призывают не приглашать Монатика и Потапа.