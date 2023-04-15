В интервью 24 каналу Владимир Завадюк делился, что война застала его в квартире в правительственном квартале. Однако теперь продюсер арендует другое жилье вместе с любимым мужчиной. Все потому, что русское вторжение изменило его жизнь, он осознал, что жить нужно здесь и сейчас.

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Владимир Завадюк совершил каминг-аут

Я переехал из своей любимой квартиры, которая теперь за блок-постами в правительственном квартале, на большую вместе с бойфрендом. Я начал откровенно говорить об этом здесь. Мне не легко было решиться, но я это сделал. Ибо это о смелости быть собой,

– написал Владимир Завадюк.

Он также поделился, что во время войны начал усиленно заниматься английским, тренироваться в зале, вернулся на плавание, завел собачку Шордича, думает об открытии кофейни и перестал бояться показывать себя настоящего в инстаграме.

"Нам всем нужно делать сейчас то, о чем мы мечтали годами. И больше ничего не откладывать на потом", – добавил продюсер.

Владимир Завадюк осуществил каминг-аут / Фото из инстаграма продюсера

Все это Завадюк рассказал, чтобы поощрить украинцев идти на кастинг "очень смелого сезона" шоу "Голос страны".

Знаю, что для кого это тоже мечта. И пусть она исполнится в этом году. Ибо этот сезон войдет в историю. Вы пока даже не представляете, что мы приготовили,

– написал Владимир Завадюк.

В комментариях его поддержали звездные друзья, среди которых супруга Монатика Ирина, дизайнер Руслан Багинский, соучредительница сети G.Bar Сабина Мусина, жена Анатолия Анатолича Юла и другие.