В интервью 24 каналу Владимир Завадюк делился, что война застала его в квартире в правительственном квартале. Однако теперь продюсер арендует другое жилье вместе с любимым мужчиной. Все потому, что русское вторжение изменило его жизнь, он осознал, что жить нужно здесь и сейчас.
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Владимир Завадюк совершил каминг-аут
Я переехал из своей любимой квартиры, которая теперь за блок-постами в правительственном квартале, на большую вместе с бойфрендом. Я начал откровенно говорить об этом здесь. Мне не легко было решиться, но я это сделал. Ибо это о смелости быть собой,
– написал Владимир Завадюк.
Он также поделился, что во время войны начал усиленно заниматься английским, тренироваться в зале, вернулся на плавание, завел собачку Шордича, думает об открытии кофейни и перестал бояться показывать себя настоящего в инстаграме.
"Нам всем нужно делать сейчас то, о чем мы мечтали годами. И больше ничего не откладывать на потом", – добавил продюсер.
Владимир Завадюк осуществил каминг-аут / Фото из инстаграма продюсера
Все это Завадюк рассказал, чтобы поощрить украинцев идти на кастинг "очень смелого сезона" шоу "Голос страны".
Знаю, что для кого это тоже мечта. И пусть она исполнится в этом году. Ибо этот сезон войдет в историю. Вы пока даже не представляете, что мы приготовили,
– написал Владимир Завадюк.
В комментариях его поддержали звездные друзья, среди которых супруга Монатика Ирина, дизайнер Руслан Багинский, соучредительница сети G.Bar Сабина Мусина, жена Анатолия Анатолича Юла и другие.
- Катя Осадчая: "Быть собой равна уверенности. Горжусь";
- Оля Цыбульская: "Спасибо за искренность";
- Kola: "Браво";
- Алексей Суханов: "Обожаю".