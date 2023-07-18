Лидер главных музыкальных чартов: рассекретили имя четвертого тренера нового "Голоса страны"

Сегодня, 18 июля, стало известно имя четвертого тренера "Голоса страны 13". Им станет украинская исполнительница и автор песен Надя Дорофеева.

Команда "Голоса страны" представила ее как лидера главных музыкальных чартов и инфлюенсера, которая поддерживает и популяризирует украинскую музыку, культуру, язык и моду. Они подчеркнули, что певица является лицом новой эры украинской поп музыки.

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Четвертый судья "Голоса" – Надя Дорофеева

Певица интересным образом подтвердила свое участие в шоу. Она открыла большую красную коробку, в которой было приглашение стать тренером "Голоса".

Да! Я согласна стать тренером нового сезона "Голоса страны". Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду,

– сказала артистка, открыв бокс.

Отметим, в 2016 году Надя Дорофеева и Позитив стали тренерами вокального талант-шоу "Голос. Дети". Кроме этого, певица также была тренером одиннадцатого сезона "Голоса страны". Тогда победил Сергей Лазановский, находившийся в команде артистки.

Тренеры нового сезона "Голос країни"