Звезда номер 1 в Украине: названо имя второго нового тренера "Голоса країни"
Источник:"Голос страны"
Вслед за Юлией Саниной в "Голосе страны" назвали имя второго звездного тренера проекта. Им станет Артем Пивоваров, певец и автор песен.
Артем Пивоваров подтвердил участие в проекте "Голос країни" нового 13-го сезона. Он впервые сядет в тренерское и судейское кресло музыкального проекта. Его представили как self-made артиста, который за последний год стал звездой номер 1 в Украине.
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Артем Пивоваров – тренер "Голоса страны"
В "Завтраке с 1+1" исполнитель наконец утвердительно ответил на свое участие в вокальном шоу. Он признался, что тренерское кресло было для него большой мечтой. Теперь артист сможет реализовать и показать себя в роли продюсера. Артем рассказал, каких музыкантов будет брать в свою команду.
Я буду искать неординарных, энергичных, дерзких и безумных смельчаков, которые будут упорно работать для развития нашей музыкальной индустрии и культурного фронта. Это будет действительно удивительно, ведь у меня большой опыт сотрудничества не только с мастодонтами нашей музыкальной индустрии, но и с молодыми исполнителями.
Артем Пивоваров уже приглашает талантливых музыкантов к себе в команду: "Я ищу настоящих музыкантов и если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене - я жду тебя. Ты знаешь, что от меня ждать".
В сети показали первые кадры, как Артем Пивоваров пробовал себя в роли судьи и тренера
Голос страны 13 сезон: первые детали
- Еще в марте команда "Голоса страны" объявила о начале кастинга нового сезона, который будут снимать, несмотря на войну. Участниками проекта могут стать музыканты и вокалисты в возрасте от 16 лет. Чтобы попасть в шоу, нужно заполнить анкету на сайте и снять свое пение на видео. Музыкальные продюсеры прослушают лучших.
- В анонсе сообщалось, что проект расширяет горизонты и объединит украинцев, разбросанных по всему миру. Юрий Горбунов объяснил, что новый сезон "Голоса" будут снимать в Польше.
- Первой среди новых тренеров вокального шоу объявили рок-диву и звезду Евровидения-2023 Юлию Санину. Поклонники тем временем ожидают увидеть возвращение Тины Кароль и призывают не приглашать Монатика и Потапа.