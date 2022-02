Голос страны 12 сезон 5 выпуск: сюрприз от группы Kalush и неожиданное возвращение Тины Кароль

Слепые прослушивания шоу "Голос страны" 12 сезон продолжаются! Но мест в командах звездных тренеров стало гораздо меньше, поэтому кто получил счастливый билет на проект – читайте дальше.

В пятом выпуске "Голоса страны" зрителей ждало много неожиданностей: скрытые таланты со всей Украины, "угрозы" Вакарчука покинуть проект и внезапное возвращение экс-судьи Тины Кароль на шоу.

Голос страны 12 сезон 5 выпуск

Александр Олещук

22-летний юноша из Львовщины из семьи массажистов, ведь его отец и брат тоже работали в массажном кабинете. Но его тайным хобби были вокал и гитара, поэтому он пришел воплотить свою большую мечту на сцену "Голоса страны". На слепых прослушиваниях Александр исполнил легендарную песню Hallelujah, к нему повернулись Надя Дорофеева и Оля Полякова. Но парень решил пойти к Наде.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александа Олещука

Группа GuliGuli

Три зажигательных девушки из Киева создали фольк-группу GuliGuli, сделав украинскую версию песни The Weeknd "Blinding Lights". Такая неожиданная композиция удивила всех судей и попробовать судьбу решил Потап. На сцене девушки-фольклористки, как оказалось, работают на бэк-вокале группы KAZKA, поэтому они легко нашли общий язык с Потапом.

"Голос країни" 12 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Guli Guli

Лаура Утеотова

30-летняя участница слепых прослушиваний "Голоса страны" приехала из самого Казахстана, чтобы продемонстрировать свой талант и за рубежом. Лаура мечтала попасть в команду Нади Дорофеевой и даже спела ее песню на кастинге "Почему". Однако ни один из судей не повернулся, поэтому Лаура покинула шоу.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Лауры Утеотовой

Дарья Забелина

22-летняя девушка из Винничины решилась прийти на проект с песней Тины Кароль "Твої гріхи", и очень волновалась. Ее проницательный и глубокий голос поразил с первых секунд Святослава Вакарчука, Потапа и Надю Дорофеевой. После того как Святослав "пригрозил" участнице, что уйдет с проекта, если девушка не пойдет в его команду, она все же выбрала его.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Забелиной

Нарек Амирян

27-летний хирург из Армении обожает врачебное дело и музыку одновременно, но если он в профессии себя реализовал, то с вокалом еще не сложилось. На шоу "Голос страны" он спел очень сложную академическую песню, которая очаровала абсолютно всех судей и развернула их кресла. Потап заявил, что у мужчины есть Божий дар, а Нарек ответил, что верит в силу музыку, а не только медицины. После совместного исполнения песни с Дорофеевой Амирян решил, что пойдет к ней в команду.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Нарека Амиряна

Михаил Герасимчук

Молодой 26-летний участник кастинга из Запорожья приехал на вокальный проект в качестве работника в сфере металлургии. Зрительский зал он решил покорить песней Монатика "Зажигать", на которую в конце развернулся Потап. Михаил признался, что мечтал попасть в команду рэпера, а тот поделился, что такого энергичного и танцующего исполнителя ему очень не хватало.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Герасимчука

Виктория Литвинчук

Экс-участница шоу "Голос. Дети" и участница слепых прослушиваний 9 сезона "Голос страны" снова пришла на проект попробовать свою судьбу. Она ждала этого момента больше, чем свой день рождения. 23-летняя вокалистка из Хмельницкой области решила покорить судей культовой песней It's a Sin, которую Вакарчук назвал "песней детства". Выступление сумело покорить судью Олю Полякову, поэтому она сразу попала в ее команду.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Литвинчук

Андрей Григорский

Удивительный парень Андрей Григорский из Ивано-Франковщины, страдающий синдромом Туретта, пошел в музыку, чтобы отвлечься от своего диагноза. И ему это удается, ведь парень смог попасть на слепые прослушивания и исполнил песню "Ты дождись меня". Хотя к нему не развернулся ни один из судей за креслами, еще один шанс ему дала команда Александры Зарицкой и Андрея Мацолы. Так, 20-летний Андрей остался в шоу "Голос страны".

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Григорского

Карина Столаба

17-летняя экс-участница "Голос. Дети" 5 сезон решила вернуться на взрослое шоу. Ранее она дошла до финала в составе команды "Время и Стекло", а теперь смогла развернуть 4 кресла судей. После того как Надя Дорофеева оплатила поездку девочки в Лондон, чтобы та стала лучше заниматься музыкой, у Карины не осталось никаких сомнений, что она должна продолжать участие в шоу, но уже в команде Потапа.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Карины Столабы

Александр Захаров

33-летний мужчина из Винницкой области работает учителем английского языка в школе. Но после уроков он идет на репетиции музыкальной группы "Зубр", в составе которой выступает в родном городке. Он обожает петь, поэтому решил попробовать свои силы на вокальном проекте. Александр исполнил песню "Мить" Святослава Вакарчука, однако ни один из судей к нему не развернулся. Но, несмотря на это, Александр благодарен, что ему выпала честь выступать перед Украиной, поэтому обещал вернуться еще раз.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Захарова

Валерия Бутурлина

Молодая преподавательница по вокалу из Днепропетровщины признается, что любит своих учеников как родных друзей. Чтобы не ограничиваться своей работой, 22-летняя Валерия приехала на "Голос страны", где развернула все 4 кресла судей и устроила настоящий ажиотаж в зале. Она спела легендарную песню Селин Дион All By Myself. После "противостояния" судей, девушка решила пойти в команду Оли Поляковой.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Валерии Бутурлиной

Александр Коржов

21-летний участник слепых прослушиваний "Голоса страны" уже испытал немало потерь: в 15-летнем возрасте ушел из жизни его отец, и где-то в то же время он бросил спорт – парень профессионально занимался каратэ, но из-за финансовых проблем все закончилось. Музыка на то время стала его отрадой, поэтому он пришел на большую сцену, чтобы испытать удачу. Парень из Запорожья исполнил песню "Птичка", где поразил Святослава Вакарчука и сразу попал в его команду.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Коржова

Вероника Слюзалек

Молодая киевлянка на сцене "Голоса страны" решила посвятить выступление своей бабушке. Благодаря песне "Додому" группы Kalush Orchestra Вероника сумела продемонстрировать самые разные стили исполнения, чтобы поразить всех "наповал". К ней развернулись все четверо судей, но талантливая Вероника пошла к Потапу. Что интересно, за кулисами шоу участницу уже ждал с поддержкой автор песни Олег Псюк с группой Kalush.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Вероники Слюзалек

Екатерина Офлиян

Последней участницей слепых прослушиваний стала Екатерина, которая, как оказалось, автор многих песен украинских звезд. В частности, и песни "Найти своих", которую исполняет Тина Кароль. После того как судьи не развернулись к участнице, экс-судья "Голоса страны" неожиданно вышла поддержать талантливого автора песен. Они вместе спели и растопили сердца миллионов украинцев. Такое выступление еще больше убедило команду Александры Зарицкой и Андрея Мацолы пригласить ее в свою команду и дать второй шанс.

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Офлиян

Участники, которые прошли "слепые прослушивания"

Команда Святослава Вакарчука

Дарья Забєліна

Александр Коржов

Команда Оли Поляковой

Виктория Литвинчук

Валерия Бутурлина

Команда DOROFEEVA

Александр Олещук

Нарек Амирян

Команда Потапа

Группа GuliGuli

Михаил Герасимчук

Карина Столаба

Вероника Слюзалек

Команда Александры Зарицкой и Юрия Мацолы