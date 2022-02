Голос країни 12 сезон 5 випуск: сюрприз від гурту Kalush та неочікуване повернення Тіни Кароль

Сліпі прослуховування шоу "Голос країни" 12 сезон продовжуються! Але місць у командах зіркових тренерів стала набагато менше, тому хто отримав щасливий квиток на проєкт – читайте далі.

У п'ятому випуску "Голосу країни" на глядачів чекало багато несподіванок: приховані таланти з усієї України, "погрози" Вакарчука покинути проєкт та раптове повернення екссудді Тіни Кароль на шоу.

Зверніть увагу! Голос країни 12 сезон 4 випуск: як заспівав юнак з голосом Вітні Г'юстон та артист хору Верьовки

Голос країни 12 сезон 5 випуск

Олександр Олещук

22-річний юнак з Львівщини походить із сім'ї масажистів, адже його батько та брат теж працювали у масажному кабінеті. Але його таємним хобі був вокал та гітара, тому він прийшов здійснювати свою велику мрію на сцену "Голосу країни". На сліпих прослуховуваннях Олександр виконав легендарну пісню Hallelujah і до нього повернулись Надя Дорофєєва та Оля Полякова. Проте хлопець вирішив піти до Наді.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Олещука

Гурт GuliGuli

Троє запальних дівчат з Києва створили фолькгурт GuliGuli, зробивши українську версію пісню The Weeknd "Blinding Lights". Така несподівана композиція здивувала усіх суддів і спробувати долі вирішив Потап. На сцені дівчата-фольклористки, як виявилось, працюють на бек-вокалі у гурту KAZKA, тому вони легко знайшли спільну мову з Потапом.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ GuliGuli

Лаура Утєотова

30-річна учасниця сліпих прослуховувань "Голосу країни" приїхала аж з самого Казахстану, аби продемонструвати свій талант й за кордоном. Лаура мріяла потрапити у команду Наді Дорофєєвої та навіть заспівала її пісню на кастингу "Почему". Проте жоден із суддів не повернувся, тому Лаура покинула шоу.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Лаури Утєутової

Цікаво Голос країни 12 сезон 3 випуск: повернення фіналіста дитячого "Голосу" та виступ доньки Меладзе

Дарія Забєліна

22-річна дівчина з Вінничини наважилась на проєкт з піснею Тіни Кароль "Твої гріхи", і дуже-дуже хвилювалась. ЇЇ проникливий та глибокий голос вразив з перших секунд Святослава Вакарчука, Потапа та Надю Дорофєєвої. Після того, як Святослав "пригрозив" учасниці, що піде з проєкту, якщо дівчина не піде у його команду, вона все ж обрала його.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Дарії Забєліної

Нарек Амірян

27-річний хірург з Вірменії обожнює лікарську справу та музику водночас, але якщо він у професії себе реалізував, то з вокалом ще не склалось. На шоу "Голос країни" він заспівав надзвичайно складну академічну пісню, яка зачарувала абсолютно усіх суддів та розвернула їхні крісла. Потап заявив, що чоловік має Божий дар, а Нарек відповів, що вірить у силу музику, не лише медицини. Після спільного виконання пісні з Дорофєєвою Амірян вирішив, що піде до неї у команду.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Нарека Аміряна

Михайло Герасимчук

Молодий 26-річний учасник кастингу із Запоріжжя приїхав на вокальний проєкт як працівник у сфері металургії. Глядацький зал він вирішив підкорити піснею Монатіка "Зажигать", на яку наприкінці розвернувся Потап. Михайло зізнався, що мріяв потрапити у команду репера, а той поділився, що такого енергійного і танцюючого виконавця йому дуже не вистачало.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Герасимчука

Вікторія Літвінчук

Ексучасниця шоу "Голос.Діти" та учасниця сліпих прослуховувань 9 сезону "Голос країни" знову прийшла на проєкт спробувати власну долю. Вона чекала на момент більше, ніж свого дня народження. 23-річна вокалістка з Хмельниччини вирішила підкорити суддів культовою піснею It's a Sin, яку Вакарчук назвав "піснею дитинства". Виступ зумів підкорити суддю Олю Полякову, тому вона одразу потрапила у її команду.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Літвінчук

До теми Голос країни 12 сезон 2 випуск: як далекобійниця, військовий оркестр та інші підкорювали суддів

Андрій Григорський

Дивовижний хлопець Андрій Григорський з Івано-Франківщини, що страждає на синдром Туретта, пішов у музику, аби відволікатись від свого діагнозу. І йому це вдається, адже хлопець зміг потрапити на сліпі прослуховування та виконав пісню "Ти дочекайся мене". Хоч до нього не розвернувся жоден із суддів за кріслами, але ще один шанс йому дала команда Олександри Заріцької та Андрія Мацоли. Відтак, 20-річний Андрій залишився у шоу "Голос країни".

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Григорського

Карина Столаба

17-річна ексучасниця "Голос. Діти" 5 сезон вирішила повернутись на доросле шоу. Раніше вона дійшла аж до фіналу у складі команди "Время и Стекло", а тепер змогла розвернути аж 4 крісла суддів. Після того, як Надя Дорофєєва оплатила поїздку дівчинки у Лондон, аби та почала краще займатись музикою, у Карини не залишилось жодних сумнівів, що вона повинна продовжувати участь у шоу, але вже у команді Потапа.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Карини Столаби

Олександр Захаров

33-річний чоловік з Вінницької області працює вчителем англійської мови у школі. Але після уроків він йде на репетиції музичного гурту "Зубр", у складі якого виступає у рідному містечку. Він обожнює співати, тому вирішив спробувати свої сили на вокальному проєкті. Олександр виконав пісню "Мить" Святослава Вакарчука, проте жоден із суддів до нього не повернувся. Але попри це, Олександр вдячний, що мав честь виступати перед Україною, тому обіцяв повернутись ще раз.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Олекандра Захарова

Не пропустіть Голос країни 12 сезон 1 випуск: грандіозна прем'єра та несподівана поява KAZKA серед тренерів

Валерія Бутурліна

Молода викладачка з вокалу з Дніпропетровщини зізнається, що любить своїх учнів як рідних друзів. Аби не обмежуватись своєю роботою, 22-річна Валерія приїхала на "Голос країни", де розвернула усі 4 крісла суддів та влаштувала справжній ажіотаж у залі. Вона заспівала легендарну пісню Селін Діон All By Myself. Після "протистоянь" суддів, дівчина вирішила піти в команду Олі Полякової.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Валерії Бутурліної

Олександр Коржов

21-річний учасник сліпих прослуховувань "Голосу країни" вже зазнав чимало втрат: у 15-річному віці пішов з життя його батько, і десь в той час він покинув спорт – хлопець професійно займався карате, але через фінансові проблеми все закінчилось. Музика в той час стала його відрадою, тому він прийшов на велику сцену, аби спробувати удачу. Хлопець із Запоріжжя виконав пісню "Птичка", де вразив Святослава Вакарчука і одразу потрапив у його команду.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Коржова

Вероніка Слюзалек

Молода киянка на сцені "Голосу країни" вирішила присвятити виступ своїй бабусі. Завдяки пісні "Додому" гурту Kalush Orchestra Вероніка зуміла продемонструвати найрізноманітніші стилі виконання, аби вразити усіх "наповал". До неї розвернулись усі четверо суддів, проте талановита Вероніка пішла до Потапа. Що цікаво, за лаштунками шоу учасницю вже чекав з підтримкою автор пісні Олег Псюк з гуртом Kalush.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Вероніки Слюзалек

Катерина Офліян

Останньою учасницею сліпих прослуховувань стала Катерина, яка, як виявилось, є авторкою багатьох пісень українських зірок. Зокрема, і пісні "Найти своих", яку виконує Тіна Кароль. Після того, як судді не розвернулись до учасниці, екссуддя "Голосу країни" неочікувано вийшла підтримати талановиту авторку пісень. Вони разом заспівали та розтопили серця мільйонів українців. Такий виступ ще більше переконав команду Олександри Заріцької та Андрія Мацоли запросити її у свою команду та дати другий шанс.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Офліян

Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Святослава Вакарчука

Дарія Забєліна

Олександр Коржов

Команда Олі Полякової

Вікторія Літвінчук

Валерія Бутурліна

Команда DOROFEEVA

Олександр Олещук

Нарек Амірян

Команда Потапа

Гурт GuliGuli

Михайло Герасимчук

Карина Столаба

Вероніка Слюзалек

Команда Олександри Заріцької та Юрія Мацоли