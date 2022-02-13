Голос страны 12 сезон 4 выпуск: как спел юноша с голосом Уитни Хьюстон и артист хора Веревки

Уже 4 неделю подряд тренеры "Голоса страны 12" наполняют свои команды талантливыми вокалистами из разных уголков Украины. В предыдущих выпусках в этап "музыкальных батлов" попали 30 участников. Кто прошел "слепые прослушивания" 13 февраля, узнавайте в материале.

Воскресный 4 выпуск "Голоса страны" стал настоящей одой любви перед Днем святого Валентина, информирует 24 канал. В нем пели супружеские пары, звучали романтические песни и впервые в истории украинской версии шоу признавались.

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Это не могло не умилить звездных тренеров – Надю Дорофееву, Олю Полякову, Потапа и Святослава Вакарчука. Однако в свои команды они выбрали 11 самых талантливых.

Голос страны 12 сезон 4 выпуск

Владимир Порубайло

26-летний юноша пришел на "Голос страны", чтобы показать, как звучит Николаевская область. Сейчас он одессит – поет в ресторане на Дерибасовской. Владимир показывает украинцам и гостям из-за границы Одесский фольклор, однако мечтает о большой сцене.

На "слепых прослушиваниях" парень исполнил Eye Of The Tiger. Он обернул двух тренеров – Олю Полякову и Надю Дорофееву, однако даже после дуэта с "девой ночи" – песни "Мурка" – выбрал команду DOROFEEVA.

, что за кулисами Владимир пошел на едва ли не самый важный шаг в своей жизни –. Она на всю страну ответила "да".

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владимира Порубайло

Алучана Феджи

В 12 сезон вокального шоу пришла Алучана Феджи, которую зрители помнят из проектов "Голос. Дети" и "Маленькие гиганты". 18-летняя девушка решила открыть себя новую, поэтому спела хит группы KAZKA "Мята".

Из-за волнения Алучаны не удалось развернуть ни одного из звездных тренеров, но ее выбрала команда "Второй шанс" – красную кнопку нажала Александра Зарицкая.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алучаны Феджи

Дмитрий Цимбал

В Киев Дмитрий приехал из Черкасс. Он поет в народном хоре имени Веревки, но "не признает топтание на месте", поэтому в 42 года решился покинуть зону комфорта и проявить себя как сольный артист.

Мужчина исполнил арию Luna и в первые секунды развернул Олю Полякову, а на последних – Святослава Вакарчука. Для Дмитрия этот выбор был непростой, но он пошел к лидеру "Океана Эльзы".

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Цимбала

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Алина Лаврова

Представлять Сумскую область на "Голосе страны" приехала 30-летняя Алина Лаврова. На "слепых прослушиваниях" ей аккомпанировал муж Юрий.

Девушка поразила "хулиганским" исполнением суперпопулярного хита Rampampam. Как только Алина допела, трое тренеров развернулись – Потап, Полякова и Дорофеева. Звездный продюсер предложил супругам идти в "Голос" дуэтом, поэтому после долгих сомнений они выбрали его.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алины Лавровой

Карина Аввакумова

На "слепых прослушиваниях" появилась звезда сериалити "Киев днем и ночью" Карина Аввакумова. Она уже реализовалась как женщина и актриса, но решила дать себе шанс как певице и показать всей стране, что мечты должны осуществляться.

Девушка спела песню Светланы Лободы и, как показалось Потапу, "перекрикивала". Поэтому к ней не развернулся ни один из тренеров.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Карины Аввакумовой

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Диана Матвийчук

Попробовать свои силы на взрослом "Голосе" пришла 16-летняя дочь дирижера церковного хора из города Ирпень. Девочка привыкла петь церковную музыку, но на телепроекте исполнила песню "Там куда я иду". Своим вокалом она развернула Потапа, поэтому автоматически попала в его команду.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дианы Матвийчук

Глеб Пархоменко

На "слепые прослушивания" приехал юный рокер из Херсона. Сейчас он учится на реабилитолога, но мечтает связать жизнь со своей главной страстью – музыкой.

На "Голосе" он спел хит победителей Евровидения-2021 Måneskin – Zitti E Buoni. Его рок-драйв покорил трех судей – Олю Полякову, Надю Дорофееву и Святослава Вакарчука, но пошел Глеб в команду DOROFEEVA.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Глеба Пархоменко

Павел Тютюнник

25-летний Павел на "Голосе страны" представляет Тернопольщину. Он работает в центре детского творчества, но спел совсем недетский хит – бессмертную песню Николая Мозгового "Минає день, минає ніч". Свое выступление он посвятил бабушке и дедушке, которые "сгорели" от коронавируса за пять дней.

"Я верю, что где-то там они будут мной гордиться",

– заявил Павел со сцены.

Своим проникновенным исполнением он развернул Вакарчука и Полякову и даже спел с ним дуэтом: с Олей – "Минає день, минає ніч", а со Святославом – его хит "Объятия". Душой он сплелся с лидером "Океана Эльзы", поэтому выбрал его команду.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Павла Тютюнника

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Тарас Полях

24-летний Тарас из Сумщины работает охранником Михаила Поплавского, однако грезит большой сценой. В 12 сезоне "Голоса страны" юноша исполнил песню группы "Нервы" – "Слишком влюблен", которую посвятил любимой девушке. Его не выбрал ни один из звездных тренеров, но тот пообещал развивать свой потенциал.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Поляха

Юлия Штоля

Почти три года уманчанка Юлия Штоля поет в ресторане. Она очень любит свою работу, но стремится выходить на большую сцену. "Голос страны" – ее первый шаг к самой заветной мечте.

На первых секундах девушка развернула Потапа, а дальше – остальных трех тренеров. Юлия так понравилась продюсеру, что тот согласился спеть с ней дуэтом сингл группы "Потап и Настя" – "На районе". Поэтому вокалистка выбрала команду рэпера.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Штоли

Александр Десятников

25-летний гончар из Днепра приехал в Киев, чтобы покончить с "концертами" для глины и петь для всей страны. На "слепых прослушиваниях" он решил брать судей хитом "Океана Ельзи" – "Без тебе мене нема". К сожалению, Вакарчука Саша не развернул, но попал в команду Потапа.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Десятникова

Алиса Финашкина

На "Голосе страны" спела 33-летняя мама в декрете, которая хочет доказать женщинам, что на семье и детях жизнь не заканчивается. Она вышла на сцену с лирической песней "Покажи" группы "Тату".

Ни один из тренеров не взял Алису в свою команду. Однако девушке повезло выступить в дуэте с Дорофєєвой, которая записывала кавер на эту композицию, и попасть к Александре Зарецкой и Юрию Мацоле.

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алисы Финашкиной

Димаш Даулетов

На украинский "Голос страны" Димаш Даулетов приехал из Алматы. С проникновенным голосом Уитни Хьюстон он четыре года работал экскаваторщиком, тогда как в Киеве развернул всех четырех тренеров.

Хит I Have Nothing привел парня в команду Олю Поляковой. Та пищала от радости, что "выгрызла" такого одаренного участника у конкурентов.

, что Димаш Даулетов сталучастником команды Оли Поляковой в 4 выпуске "Голоса страны".

"Голос страны" 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Димаша Даулетов

Участники, прошедшие"слепые прослушивания"

Команда Святослава Вакарчука

Дмитрий Цимбал;

Павел Тютюнник.

Команда Оли Поляковой

Димаш Даулетто.

Команда DOROFEEVA

Владимир Порубайло;

Глеб Пархоменко.

Команда Потапа

Алина Лаврова;

Диана Матвийчук;

Юлия Штоля;

Александр Десятников.

Команда Александры Зарицкой и Юрия Мацолы