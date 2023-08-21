Не всем дали разрешение, – Горбунов объяснил, как мужчины выезжают в Польшу на "Голос країни"
Источник:Алина Доротюк
Новый сезон "Голосу країни" снимают в Польше, так что у зрителей возник вопрос, как мужчины выезжают туда из Украины. Юрий Горбунов объяснил, как это происходит.
Премьера нового сезона шоу "Голос країни" состоится уже в сентябре. 13 сезон назвали европейским, ведь его снимают в Польше.
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Юрий Горбунов о том, как выезжают мужчины
Ведущий "Голоса" Юрий Горбунов рассказал, что в этом сезоне участниками могут быть только украинцы. Он объяснил, что мужчин в съемочной команде и среди участников гораздо меньше.
Все, что касается "Голоса" – это Министерство культуры. Кстати, из нашей группы уехали далеко не все мужчины. Не всем дали разрешение. Наша компания людей, которая выезжала от телеканала и Министерства культуры, мужчин – процентов 20, все остальные девушки,
– заявил шоумен.
Горбунов рассказал, что участников-ребят примерно так же 20%. В проекте приняли участие уже живущие за рубежом, а также исполнители из Украины: им разрешение также предоставил Минкульт. Но он временный – действует только в период пребывания в шоу.
"Не могу сказать, что ребят мало, но там очень много ребят, которые живут за границей. Есть те, кто ехал из Украины, им Минкульт давал разрешение".
По мнению Юрия Горбунова, вокальный конкурс – это "культурная таблетка" для украинцев. Он объяснил, почему шоу важно.
У врага такая задача и стоит – загнать нас в бомбоубежища. Чтобы все было закрыто, театры были закрыты, телевидение, кино не работало. Чтобы мы сидели напуганные, злые, голодные, холодные, босые, и требовали от власти прекратить войну. Именно поэтому "Голос" нужен, чтобы культурная история работала, особенно в том случае, когда ее финансируют наши коллеги,
– говорит ведущий.
Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн
Что известно о 13 сезоне "Голоса"
- Еще в марте команда "Голос країни" приступила к работе над шоу. Съемки проходят в Европе: над сезоном работает украинская команда и польский вещатель, предоставивший свои ресурсы бесплатно. Шоу будут транслировать в обеих странах на украинском. Премьера 13 сезона – 3 сентября.
- Зрителям уже известны имена всех 4 звездных тренеров: это лидер The Hardkiss Юлия Санина, продюсер Иван Клименко, певица Надя Дорофеева и артист Артем Пивоваров.
- Команда сняла уже первый этап шоу – "слепые прослушивания". На сцену проекта вышли 60 разножанровых вокалистов, которые должны были удивить тренеров и зрительный зал своими голосами. В нынешнем сезоне конкурса команды судей будут состоять из 10 певцов.