Не всем дали разрешение, – Горбунов объяснил, как мужчины выезжают в Польшу на "Голос країни"

Новый сезон "Голосу країни" снимают в Польше, так что у зрителей возник вопрос, как мужчины выезжают туда из Украины. Юрий Горбунов объяснил, как это происходит.

Премьера нового сезона шоу "Голос країни" состоится уже в сентябре. 13 сезон назвали европейским, ведь его снимают в Польше.

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Юрий Горбунов о том, как выезжают мужчины

Ведущий "Голоса" Юрий Горбунов рассказал, что в этом сезоне участниками могут быть только украинцы. Он объяснил, что мужчин в съемочной команде и среди участников гораздо меньше.

Все, что касается "Голоса" – это Министерство культуры. Кстати, из нашей группы уехали далеко не все мужчины. Не всем дали разрешение. Наша компания людей, которая выезжала от телеканала и Министерства культуры, мужчин – процентов 20, все остальные девушки,

– заявил шоумен.

Горбунов рассказал, что участников-ребят примерно так же 20%. В проекте приняли участие уже живущие за рубежом, а также исполнители из Украины: им разрешение также предоставил Минкульт. Но он временный – действует только в период пребывания в шоу.

"Не могу сказать, что ребят мало, но там очень много ребят, которые живут за границей. Есть те, кто ехал из Украины, им Минкульт давал разрешение".

По мнению Юрия Горбунова, вокальный конкурс – это "культурная таблетка" для украинцев. Он объяснил, почему шоу важно.

У врага такая задача и стоит – загнать нас в бомбоубежища. Чтобы все было закрыто, театры были закрыты, телевидение, кино не работало. Чтобы мы сидели напуганные, злые, голодные, холодные, босые, и требовали от власти прекратить войну. Именно поэтому "Голос" нужен, чтобы культурная история работала, особенно в том случае, когда ее финансируют наши коллеги,

– говорит ведущий.

Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн

Что известно о 13 сезоне "Голоса"