Голливудская звезда Кэтрин Винник поддержала Украину в День единения: фото в вышиванке
Источник:инстаграм Кэтрин Винник
Звезда "викингов" и актриса Кэтрин Винник присоединилась к флешмобу в День единения. Она опубликовала фото в вышиванке.
Президент Владимир Зеленский сделал 16 февраля, дату вероятного нападения России на Украину, Днем единения. Украинцы выходили на улицы с флажками, а пользователи сетей опубликовали патриотические фото по случаю флешмоба, чтобы продемонстрировать свою позицию.
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Кэтрин Винник поддержала Украину
Канадская актриса украинского происхождения и звезда "Викингов" Кэтрин Винник присоединилась к патриотическому флешмобу.
На личной странице она опубликовала фото, которое сделала на фоне баннера о 30 годе независимости Украины. Тогда Кэтрин Винник специально приезжала на Родину.
Перед камерой актриса позировала в белой рубашке с оригинальной вышивкой и в черной длинной юбке. Она дополнила образ босоножками на высоком каблуке и солнцезащитными очками.
Поддерживаю Украину,
– лаконично написала знаменитость под фото.
Кэтрин Винник / Фото из инстаграма актрисы
Кто еще поддержал Украину
В День единства щемящие и патриотические сообщения опубликовали множество звезд:
- Ирина Горовая,
- группа Kalush,
- Леся Никитюк,
- Владимир Остапчук,
- Эктор Хименес-Браво,
- Екатерина Бужинская,
- Тимур Мирошниченко,
- Лилия Ребрик и многие другие.