Голливудская звезда Кэтрин Винник поддержала Украину в День единения: фото в вышиванке

Звезда "викингов" и актриса Кэтрин Винник присоединилась к флешмобу в День единения. Она опубликовала фото в вышиванке.

Президент Владимир Зеленский сделал 16 февраля, дату вероятного нападения России на Украину, Днем единения. Украинцы выходили на улицы с флажками, а пользователи сетей опубликовали патриотические фото по случаю флешмоба, чтобы продемонстрировать свою позицию.

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Кэтрин Винник поддержала Украину

Канадская актриса украинского происхождения и звезда "Викингов" Кэтрин Винник присоединилась к патриотическому флешмобу.

На личной странице она опубликовала фото, которое сделала на фоне баннера о 30 годе независимости Украины. Тогда Кэтрин Винник специально приезжала на Родину.

Перед камерой актриса позировала в белой рубашке с оригинальной вышивкой и в черной длинной юбке. Она дополнила образ босоножками на высоком каблуке и солнцезащитными очками.

Поддерживаю Украину,

– лаконично написала знаменитость под фото.



Кэтрин Винник / Фото из инстаграма актрисы

Кто еще поддержал Украину

, Кэтрин Винник уже не впервые поддерживает Украину из-за вероятного вторжения России. Для звезды важны ее корни. Ее настоящее имя – Екатерина Винницкая, много лет назад ее родители эмигрировали в Канаду. До 8 лет девочка говорила только на украинском.

В День единства щемящие и патриотические сообщения опубликовали множество звезд: