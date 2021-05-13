Артистка поразила фанов клипом-сказкой о свободе личности и бегстве от общества абьюзеров. "Втікала" – первая работа Кристины после почти года творческого перерыва. Также этот клип стал продюсерским дебютом Соловий.

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Написание песни "Втікала" и ее суть

Судьба Кристины – воплощение украинской мечты. Исполнительница – девушка из провинции, которая получает национальное признание, влюбляя в украинскую культуру.

В клипе Мавка, которая по правилам мифов и сказок, вынуждена жить в лесу, убегает в цивилизацию и доказывает, что правила о "судьбе героини" – условные.



Кристина Соловий в клипе "Втікала" / Фото пресс-службы

"Лирика в песне "Втікала" построена на негативной коннотации "сказок". Привычные волшебные сказки в тексте песни являются моделью мироздания общества, чужих историй, которые люди выдают для себя и других за ролевую модель. Мавка – это персонаж из украинской мифологии, полусказочное существо, которое вынуждено жить в лесу, потому что так решили люди, которые создали эту сказку. Но когда ограничивают ее волю, она чувствует себя неуютно, именно поэтому ее манит бегство, путешествие в другой мир, новую цивилизацию.

Если бы я приняла ожидания общества относительно меня и осталась в навязанных "сказках", то сейчас либо пела бы по-русски, либо осталась бы жить в угнетенной среде мещанства. Для меня это чужая история, которую общество выдавало за мою. Мне созвучен выбор Леси Украинки: "Своей жизнью на себя равняться!", – поделилась Кристина.

Мой путь – идти по зову сердца, не изменяя себе. В метафоре "на платье моем дикие цветы ожили, и я уже не такая, как была" я воспеваю момент катарсиса созревания, перерождения, отказа от иллюзорного эго, осознания своей субъектности, себя как творца своего счастья и автора своей истории,

– подчеркнула Соловий.



Кристина Соловий в клипе "Втікала" / Фото пресс-службы

Сюжет клипа

События видеоработы разворачиваются в супергеройском фэнтези-вселенной "Лесной песни" Леси Украинки. Кристина отмечает, что цитата писательницы, с которой начинается клип, является лейтмотивом сингла и символизирует, что невозможно жить без воли чувств и права выбора, без воли, что стоит жить по зову сердца, а не так, как написано в сказках: "Ну как же, чтобы воля та пропала? Да так когда-нибудь и ветер пропадет!".



Кристина Соловий в клиае "Втікала" / Фото пресс-службы

Песня "Втікала" – это декларация свободы личности, гимн бегству от чужих сказок о навязанном будущем героини. Кристина написала этот трек, вдохновившись собственным путем в шоу-бизнесе. Соловий игнорирует критику собственного творчества и образов и преодолевает навязывание чужой воли.

Кристина Соловий – "Втікала": смотрите видео онлайн