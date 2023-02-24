Украинцы показали удивительное мужество, – Чарльз III обратился с посланием в годовщину вторжения

Британский король Чарльз III опубликовал обращение по поводу годовщины полномасштабного вторжения. В послании монарх вспомнил, как встречался с украинцами и объяснил, почему следует проявлять солидарность с Украиной.

В годовщину полномасштабного вторжения Украину поддерживают лидеры мира. Послание опубликовал король Соединенного Королевства Чарльз III.

Читайте также Элтон Джон пожертвовал Украине огромную сумму денег и вспомнил концерт в Киеве

Чарльз III поддержал Украину в день годовщины

Прошел год, когда народ Украины невероятно пострадал от непровоцированного полномасштабного нападения на его нацию. Украинцы продемонстрировали поистине удивительное мужество и стойкость перед лицом такой трагедии,

– высказался монарх.

Чарльз III добавил, что мир наблюдал за страданиями страны с ужасом. Он вспомнил, как имел честь встретить многих украинцев в Великобритании, но и во всем мире – от Румынии до Канады.

"Раньше в этом месяце я встретился с президентом Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить свою личную поддержку народу Украины. Отрадно, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это тяжелое время. Поэтому я могу только надеяться, что проявление солидарности со всего мира принесет не только практическую помощь, но и укрепит осознание того, что вместе мы объединены", – подытожил Чарльз III.