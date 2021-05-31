Go_A впервые после Евровидения выступили в Киеве

Украинская группа Go_A впервые вышла на сцену в Киеве после того как вернулась из Роттердама. Музыканты и Екатерина Павленко выполнили долгожданную песню SHUM, а также другие собственные композиции.

Сольный концерт группы Go_A состоялся 30 мая, в День Киева, на локации "Всі. Свої". На мероприятие нужно было заранее приобрести билеты, цена на которые стартовала от 550 гривен.

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Концерт Go_A после Евровидения

Возвращения представителей Украины на Евровидении ждали тысячи людей, поэтому концерт, ожидаемо, получился ярким и громким. На сцене посреди Киева музыканты исполнили свои лучшие хиты, в том числе песню Solovey, с которой они должны были отправиться на конкурс в прошлом году, а также SHUM, которая заняла 5 место в финале Евровидения-2021.

Концерт группы Go_A в Киеве: смотрите видео онлайн

На конкурсную композицию зрители особенно бурно отреагировали: подпевали солистке Екатерине, махали флагами и снимали все на гаджеты.

Образ Екатерины Павленко

Для мероприятия команда Go_A, конечно, не использовала декорации с конкурса Евровидение в Нидерландах. Но их появление было не менее эффектным: все были одеты в черные образы: мужчина – в брюках и рубашке, а Екатерина – в длинном черном платье с красными серьгами из бисера, которые свисали. Ее макияж был тоже не менее эффектным: черные стрелки на веках и красная помада на губах.