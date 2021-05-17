Участники конкурса прошлись по бирюзовой дорожке. Поскольку в прошлом году из-за пандемии коронавируса конкурс отменили, то в этом его ждали с большим нетерпением.

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Go_A на открытии Евровидения-2021

Представители Украины выбрали для торжества необычные костюмы. Наряд музыкантов из коллектива Go_A сшит из ткани, которая изготовлена ​​из переработанного пластика. Ведущая церемонии отметила, что участники группы похожи на героев фильма "Матрица".

На бирюзовой дорожке коллектив также объяснил значение конкурсной песни "Шум", которая во вторник, 18 мая, будет звучать на сцене Евровидения-2021.

В переводе на английский "Шум" – это noise. Однако здесь больше отсылки к украинской мифологии, речь о Духе леса,

– объяснили Go_A.

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Отметим, Go_A представит Украину на Евровидении-2021 в первом полуфинале. Коллектив выступит под номером 15.