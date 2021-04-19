О решении перенести фестиваль его организаторы сообщили на своей официальной странице в Facebook. Они пообещали, что в 2022 году Atlas Weekend все же будет проведен и в том формате, и с тем лайн-апом, который планировался в этом году.

Также читайте Церемонию YUNA-2021 во второй раз перенесли: новая дата и имена хедлайнеров

Большинство западных артистов не смогут в этом году прилететь в Украину в связи с пандемией COVID-19 и различными карантинными ограничениями в каждой из стран мира. Поэтому мы вынуждены снова принять трудное решение и перенести фестиваль Atlas Weekend, в том формате и с тем лайн-апом, который мы планировали в этом году, на 2022 год,

– написала в публикации дирекция фестиваля.

Что касается фестиваля, который должен состояться этим летом, то его проведут во вторую неделю июля, но без участия иностранных артистов, которых "заменят" украинские исполнители. Для соблюдения всех карантинных норм организаторы фестиваля разрабатывают новый план встречи с фанатами, планируют территорию и билетные квоты с учетом карантинных требований.

Стоит отметить, что билеты, купленные на Atlas Weekend-2021, можно будет использовать на новую дату следующего года. Также есть возможность вернуть билеты или обменять их, чтобы посетить фестиваль в 2021 году. Больше информации организаторы пообещали рассказать позже.