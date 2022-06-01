Гламурные и дерзкие: итальянские рокеры Måneskin выпустили клип на песню Supermodel

Итальянская рок-группа Måneskin представила зажигательный кдип на песню Supermodel, с которой выступала в финале Евровидения-2022. В клипе музыканты предстали в нарядах от элитного бренда одежды Gucci.

Как обычно, Måneskin в клипе оказались гламурными и дерзкими. Коллектив долгое время работал над видео, чтобы порадовать поклонников.

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Måneskin представили клип Supermodel

Между гастролями артисты порадовали поклонников премьерой нового видео. Måneskin написали трек Supermodel в Лос-Анджелесе, где провели несколько месяцев.

Иногда мы были удивлены и заинтригованы, узнав, как люди беспокоятся о своем статусе, становятся одержимыми внешностью и связями,

– сказали музыканты.

Måneskin – Supermodel: смотрите видео онлайн

Жизнь Måneskin после победы на Евровидении-2021