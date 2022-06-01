Гламурные и дерзкие: итальянские рокеры Måneskin выпустили клип на песню Supermodel
Источник:ютуб-канал Måneskin
Итальянская рок-группа Måneskin представила зажигательный кдип на песню Supermodel, с которой выступала в финале Евровидения-2022. В клипе музыканты предстали в нарядах от элитного бренда одежды Gucci.
Как обычно, Måneskin в клипе оказались гламурными и дерзкими. Коллектив долгое время работал над видео, чтобы порадовать поклонников.
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Måneskin представили клип Supermodel
Между гастролями артисты порадовали поклонников премьерой нового видео. Måneskin написали трек Supermodel в Лос-Анджелесе, где провели несколько месяцев.
Иногда мы были удивлены и заинтригованы, узнав, как люди беспокоятся о своем статусе, становятся одержимыми внешностью и связями,
– сказали музыканты.
Måneskin – Supermodel: смотрите видео онлайн
Жизнь Måneskin после победы на Евровидении-2021
- В июне 2021 года триумфаторы песенного конкурса позировали в стильной фотосессии для Vanity Fair Italia.
- Впоследствии музыканты выпустили провокационную видеоработу на популярный трек I wanna be your slave, где показали поцелуй солиста и барабанщика.
- Måneskin имели концерт на России. Однако там они танцевали под трек украинского коллектива Go_A и подставили предательницу MARUV.
- В сентябре 2021 года коллектив объявил, что приедет с концертом в Украину. Выступление было запланировано на 7 марта 2022 года. Из-за пандемии коронавируса его перенесли, затем началась война и концерт отменили.
- Первой песней, которую коллектив представил после Евровидения, стала MAMMAMIA. В клипе показали много страсти и жестокости.
- Музыканты получили награду MTV EMA 2021 в номинации "Лучшая рок-группа".
- Весной 2022 года Måneskin сообщили о возобновлении тура. Артисты отменили концерты на России и поддержали Украину.
- Måneskin поддержал Украину короткой мощной песней. В ролике они показали жуткие кадры с войны в Украине.
- Также группа выразила поддержку Украине на фестивале Coachella и послала Путина.
- Måneskin выступил в финале Евровидения-2022. Выступление было под угрозой, поскольку перед ним солист Дамиано Давид травмировал ногу и передвигался с помощью тростника.
- Коллектив прокомментировал победу Kalush Orchestra, подчеркнув, что даже в темное время музыка несет свет.