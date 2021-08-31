В Москву группа Måneskin прилетела в понедельник, 30 августа. Это первый визит итальянцев в Россию. В полном составе они прибыли на фан-встречу, которую организовал запрещенный в Украине сервис "Яндекс.Музыка".

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Судя по профилю сервиса в инстаграме, мероприятие состоялось во вторник, 31 августа, в московском парке имени Горького. Победители Евровидения-2021 не пели для российской публики, а только фотографировались и отвечали на вопросы поклонников.

Как рассказали Måneskin, первые подарки от фанатов они получили по прилету в Москву. Им вручили розовые шапки-ушанки, водку и красную икру. Ночью итальянцы спокойно разгуливали по столице России.



Группа Måneskin в России / Скриншот с видео "Яндекс.Музыка"​



Группа Måneskin в России / Скриншот с видео "Яндекс.Музыка"

К слову, певица Manizha – представительница России на Евровидении-2021 – не зацепила победителей Måneskin. Своим фаворитом итальянцы назвали Украину – этнофольк группу Go_A: