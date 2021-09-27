Герои "Холостяка" Михаил Заливако и Анна Богдан проводят время в Италии: романтические фото
Источник:инстаграм Михаила Заливако
Звезды 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан и Михаил Заливако отправились в романтическое путешествие. Влюбленные отдыхают в Италии и делятся красивыми фото.
Украинские звезды и герои романтического проекта "Холостяк" поделились с поклонниками новыми живописными фото. Анна Богдан и Михаил Заливако отправились в осенний отпуск.
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Новые фото Михаила Заливакы и Анны Богдан
Влюбленная пара уже успела побывать во многих странах, поэтому в этот раз отправилась в Италию. Анна и Михаил посетили яркий Милан и романтическую Венецию.
Когда угадал с временем года, страной, городом и человеком рядом,
– поделился впечатлениями Заливако.
Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако
Анна Богдан также опубликовала совместное фото на личной странице в инстаграме. Пара позировала на фоне старинных высоких домов.
Девушка предстала перед камерой в пудровыми-розовом костюме, состоящем из стильных спортивных брюк, расширенных в конце, и кроп-топа с длинным рукавом. Она дополнила образ черно-белыми кроссовками, серьгами-кольцами, удобным рюкзаком и трендовыми очками. Михаил Заливако надел футболку цвета хаки и брюки бордового цвета.
Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако
Поклонники в восторге от новых фото Михаила Заливако и Анны Богдан:
- "Невероятные";
- "Красивые";
- "Замечательное фото";
- "Счастья вам";
- "Вы прекрасны";
- "Классные".
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