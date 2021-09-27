Герои "Холостяка" Михаил Заливако и Анна Богдан проводят время в Италии: романтические фото

27 сентября 2021 , 17:33
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Источник:

инстаграм Михаила Заливако

Звезды 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан и Михаил Заливако отправились в романтическое путешествие. Влюбленные отдыхают в Италии и делятся красивыми фото.

Украинские звезды и герои романтического проекта "Холостяк" поделились с поклонниками новыми живописными фото. Анна Богдан и Михаил Заливако отправились в осенний отпуск.

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Новые фото Михаила Заливакы и Анны Богдан

Влюбленная пара уже успела побывать во многих странах, поэтому в этот раз отправилась в Италию. Анна и Михаил посетили яркий Милан и романтическую Венецию.

Когда угадал с временем года, страной, городом и человеком рядом,
– поделился впечатлениями Заливако.


Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако

Анна Богдан также опубликовала совместное фото на личной странице в инстаграме. Пара позировала на фоне старинных высоких домов.

Девушка предстала перед камерой в пудровыми-розовом костюме, состоящем из стильных спортивных брюк, расширенных в конце, и кроп-топа с длинным рукавом. Она дополнила образ черно-белыми кроссовками, серьгами-кольцами, удобным рюкзаком и трендовыми очками. Михаил Заливако надел футболку цвета хаки и брюки бордового цвета.


Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако

Поклонники в восторге от новых фото Михаила Заливако и Анны Богдан:

  • "Невероятные";
  • "Красивые";
  • "Замечательное фото";
  • "Счастья вам";
  • "Вы прекрасны";
  • "Классные".

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Автор: Марія Касій