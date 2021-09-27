Герои "Холостяка" Михаил Заливако и Анна Богдан проводят время в Италии: романтические фото

Звезды 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан и Михаил Заливако отправились в романтическое путешествие. Влюбленные отдыхают в Италии и делятся красивыми фото.

Украинские звезды и герои романтического проекта "Холостяк" поделились с поклонниками новыми живописными фото. Анна Богдан и Михаил Заливако отправились в осенний отпуск.

К слову Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном отдыхают в Париже: атмосферное видео

Новые фото Михаила Заливакы и Анны Богдан

Влюбленная пара уже успела побывать во многих странах, поэтому в этот раз отправилась в Италию. Анна и Михаил посетили яркий Милан и романтическую Венецию.

Когда угадал с временем года, страной, городом и человеком рядом,

– поделился впечатлениями Заливако.



Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако

Анна Богдан также опубликовала совместное фото на личной странице в инстаграме. Пара позировала на фоне старинных высоких домов.

Девушка предстала перед камерой в пудровыми-розовом костюме, состоящем из стильных спортивных брюк, расширенных в конце, и кроп-топа с длинным рукавом. Она дополнила образ черно-белыми кроссовками, серьгами-кольцами, удобным рюкзаком и трендовыми очками. Михаил Заливако надел футболку цвета хаки и брюки бордового цвета.



Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако

Поклонники в восторге от новых фото Михаила Заливако и Анны Богдан:

"Невероятные";

"Красивые";

"Замечательное фото";

"Счастья вам";

"Вы прекрасны";

"Классные".

Осенние отпуска украинских звезд