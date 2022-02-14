Gena Viter рассказал, почему неоднозначно относится ко Дню Валентина

Украинский певец Gena Viter в День святого Валентина признался, что неоднозначно относится к этому празднику, потому что любить нужно постоянно. Однако 14 февраля артисту нравится.

Gena Viter (настоящее имя – Геннадий ветер) тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Для него семья – это самое ценное сокровище, поэтому старается максимально оберегать родных от обсуждений.

Интересно Настя Каменских призналась, какой самый романтичный подарок получала от Потапа

В самый романтичный день в году эксклюзивно для читателей 24 канала Геннадий поделился своими мыслями относительно того, почему День влюбленных является неоднозначным праздником.

Gena Viter О Дне Валентина

"Мое отношение ко Дню Валентина неоднозначное. Я считаю, что любить нужно 365 дней в году и 24 часа в сутки. Это чувство должно переполнять и давать крылья", – прокомментировал Геннадий.



Gena Viter на съемках клипа / Фото пресс-службы

Витер добавил, что сам праздник ему нравится. Потому что в этот день можно не только возвеличить вторую половину, но и тонко показать все то, чем были недовольны в течение года. Можно же получить в подарок шубу, путевку, а можно и сертификат в магазин.

Но я все-таки предпочитаю очень личные подарки, которые согревают душу и приносят приятные эмоции любимой,

– отметил артист.

Особых традиций празднования Дня влюбленных в семье Геннадия нет. Однако мужчина всегда старается реализовать мечту или тайное желание любимой жены, чтобы она сияла от счастья. Потому что это для него самое главное. К примеру, однажды они полетели на воздушном шаре, хотя артист очень боится высоты.

Эксклюзивы от звезд ко Дню Валентина