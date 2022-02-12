NK и Потап в браке сохраняют страсть и романтику. Супруги стараются делать каждый день незабываемым и праздничным.

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Настя Каменских о праздновании Дня Валентина

У артистов есть традиция дарить друг другу подарки не только на праздники, но и в другие дни: "Конечно, в праздник мы не оставляем друг друга без внимания, но в отношениях важно уметь удивлять, устраивать сюрпризы и в обычные дни. Ведь самый романтичный подарок – это "неожиданный подарок".

Потап может оставить все дела и приехать к любимой на концерт в другой город только для того, чтобы провести вечер вместе. А она вместо этого может выделить 2 часа в плотном концертном графике только для того, чтобы приготовить мужу вкусный завтрак.

Потап и Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы

Именно 14 февраля произошло одно из самых значительных событий в жизни пары. Потап и Настя мечтали о собственном доме, строили его, обустроили так, как хотели. И на День влюбленных впервые проснулись в собственном гнездышке.

14 февраля мы подарили друг другу новоселье в доме, который вместе строили. В День всех влюбленных впервые проснуться в идеальном доме, о котором долго мечтали, – это очень романтично,

– вспомнила NK.

Настя Каменских и Потап в День Валентина / Фото из инстаграма певицы

Напомним, Настя Каменских и Потап живут в элитном доме под Киевом. Помещение артисты построили в итальянском стиле, а от посторонних глаз его прячут 2 забора, патрули военизированной охраны, камеры видеонаблюдения и КПП на въезде. Соседями звездных супругов являются ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.