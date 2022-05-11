А где же перья, – Владимир Остапчук насмехался над Киркоровым, который приехал на Евровидение

Певец Филипп Киркоров приехал на Евровидение-2022, несмотря на то, что Россия не участвует в конкурсе. Владимир Остапчук высмеял поклонника Путина.

С 24 февраля Россию не принимают ни на политической, ни культурной аренах, но это не помешало Филиппу Киркорову приехать на первый полуфинал Евровидения.

Актуально Филипп Киркоров притолкнулся к Евровидению в Италию и возмутил Россию, которую туда не взяли.

Путинист занял VIP-ложу, якобы по приглашению итальянцев. Он похвастался этим в сторож.

"Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! По специальному приглашению, за заслуги перед Евровидением. Я не мог отказать себе в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем. И буду болеть за кого? За Грецию", – говорил Киркоров.

Остапчук высмеял Киркорова

Приезд артиста на Евровидение осудили не только собственные поклонники-россияне. Украинский телеведущий Владимир Остапчук высмеял визит Киркорова.

За особые награды перед Евровидением. Еще бы медальку прицепил. Скромно. А где же перья, парады и хайп,

– посмеялся Остапчук, намекнув на пышные костюмы русского артиста.

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Остапчук о Киркорове / Фото с инстаграм-сториз



Остапчук о Киркорове / Фото с инстаграм-сториз

Что Остапчук думает о Киркорове

Накануне в одном из интервью Владимир Остапчук вспомнил ссору с Филиппом из-за войны в Украине. Сначала шоумен считал артиста трусом, а теперь высказал мнение о том, что ему могли угрожать.

Я думаю, что он не столько сцикун, сколько ФСБшник. Ну не может здоровый человек, как Киркоров, написать пост о том, что поддерживает бомбардировки, выступает с поддержкой Медведчука. Я думаю, что это либо деньги, либо серьезные компроматы на них. Я уверен, что спецслужбы их хорошо работали с ними,

– делился Владимир.

"Такая позиция умалчивания у многих артистов там есть, и это жаль, потому что у них большая аудитория. Половина из них считает, что их Гитлер делает все правильно, а половина боится. Все знают, как там", – добавила жена ведущего.