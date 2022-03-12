"А где Украина": почему Мила Кунис врала американцам, что она россиянка

Голливудская актриса Мила Кунис родилась в Черновцах, но ее семья эмигрировала в Лос-Анджелес, когда ей было 8. Как выяснилось, по переезду в США она говорила всем, что из России, потому что американцы якобы не знали, где Украина.

Украина гордится тем, что звезда "Очень плохих мам" Мила Кунис родом из Буковины. Однако, как выяснилось, актриса не спешила хвастаться своим происхождением в Голливуде. В США она представлялась россиянкой.

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Почему Мила Кунис говорила американцам, что она из России

"Когда я приехала в Штаты и говорила людям, что я из Украины, первым вопросом было: "А где Украина?". И мне приходилось рассказывать об Украине и показывать, где она на карте. Я подумала, что это очень изнурительно", – вспомнила Мила Кунис.

Но когда я говорила, что из России, люди отвечали: "О, мы знаем эту страну". Поэтому я подумала: "Прекрасно, просто скажу, что я из России",

- добавила актриса.

Однако все изменилось из-за циничной и бессмысленной войны, которую Россия развязала в Украине. "Внезапно я почувствовала: "Боже мой, мне словно кусок сердца вырвали", – рассказала Мила Кунис.

После 24 февраля 2022 года она наконец осознала себя украинкой и даже объяснила детям от Эштона Кутчера, что те наполовину американцы, наполовину украинцы. Голливудская звезда призналась, что 7-летняя Вает и 5-летний Димитрий приняли это не сразу.

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Реакция Милы Кунис на войну России с Украиной

Первым на войну в Украине отреагировал муж Милы Кунис Эштон Кутчер. Через день после российского вторжения, 25 февраля, он написал, что на стороне Родины любимой.

Чуть позже активизировалась и сама актриса. Меньше чем через неделю она собрала 20 миллионов долларов для украинцев, пострадавших из-за агрессии России. До поставленной цели ей не хватает 10 миллионов.

Кроме того, Мила Кунис, всегда называвшая себя американкой, гордится быть украинкой как никогда раньше. Она даже поддержала мировой тренд и надела виртуальное сине-желтое платье в форме сердца.