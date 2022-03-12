Россияне молча наблюдали за происходящим на территории Украины, заявляли, что санкции их не пугают. Однако когда стало известно, что с 14 марта в России нельзя будет пользоваться инстаграммом, среди блоггеров началась паника. 24 канал собрал реакции нескольких украинских звезд на этот счет.

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Украинские звезды высмеяли российских блоггеров

Видео российской блоггерши, которая плакала из-за того, что инстаграмм не будет работать, опубликовала на личной странице в инстаграмме певица Слава Каминская . Россиянка жаловалась, что инстаграмм – это не только средство заработка, а ее душа, это то, с чем она засыпает и просыпается уже 5 лет.

Слава коротко написала под видео: "Аминь".

Россияне плачут из-за закрытия инстаграмма: смотрите видео онлайн

Также по этому поводу высказалась телеведущая Леся Никитюк : "Просто сейчас российские блоггеры прощаются с инстаграммом. Безработные снова стали безработными. Слава Украине!".



Леся Никитюк высмеяла россиян / Скриншот из инстаграмма телеведущей

Отметим, что именно Россия приняла решение закрыть инстаграмм на своей территории. Социальную сеть на территории государства-агрессорки заблокировал "Роскомнадзор" . Власти оккупантов не хотят, чтобы граждане знали правду и все больше изолируют страну от цивилизованного мира.