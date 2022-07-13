Адвокат Олега Винника наконец-то сказала, куда делся певец

В одном из украинских изданий стало известно, что Олег Винник живет в Берлине, откуда помогает украинцам, а также проходит лечение. Адвокат подчеркивает, что он осуждает полномасштабное вторжение, но в отличие от своих коллег он не делал громких заявлений.

Как рассказала адвокат, полномасштабное вторжение России в Украину Олег Винник воспринял очень болезненно. Свои первые слова волнений и отчаяния он обнародовал в соцсетях. Но он "не стал делать громкие заявления и красоваться, а избрал путь целенаправленной помощи". Следовательно, мужчина сейчас занимается покупкой машин для ВСУ и контролем их доставки в Украину.

К слову У него серьезные проблемы, – Оля Полякова рассказала, куда исчез Олег Винник

Средства для автомобилей он выделяет из собственного благотворительного фонда "Волчица" – логотип организации можно увидеть на нескольких машинах. "Поиском машин и их покупкой исполнитель занимается лично, а также следит за процессом их доставки на всех этапах в Украину, чтобы все было честно", – констатирует адвокат.

Олег Винник помогает для ВСУ автомобилями / Фото "ТСН"

Но параллельно с помощью Олега проходит лечение. Проблемы со здоровьем у него начались еще до войны 24 февраля, из-за которых артисту даже пришлось отменить несколько концертов. За границей Винник обратился к специалистам, поскольку были обостренные моменты, поэтому лечение продолжается.

Публично Олег Винник ничего не говорит о своем волонтерстве, осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессорки в Украину и не желает пиариться во время беды. Исполнитель еще с 2014 года занимает четкую позицию. И это видно в его песнях, а также о том, что Олег Винник никогда не давал концерты в РФ. Если бы все были, как наш Винник, то и войн в мире не было бы,

– подытожила в редакции "ТСН" адвокат Олега.



Инстаграм-страница Олега Винника, последнее сообщение 24 апреля / Скриншот

Что говорили об "исчезновении" Олега его коллеги