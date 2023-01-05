Повалил на пол, – Гарри заявил в мемуарах, что принц Уильям поднял на него руку

Принц Гарри намерен выпустить автобиографическую книгу. Пресса получила отрывок из нее, где пишет, что на Гарри однажды напал принц Уильям из-за ссоры, которая касалась Меган Маркл.

Британская королевская семья ждет очередной скандал в новом году. Принц Гарри планирует дать новое интервью, а 10 января выйдут его мемуары, у которых есть детали его отношений с членами семьи.

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Принц Уильям избил принца Гарри

Guardian получила копию автобиографической книги принца Гарри на условиях "строгой безопасности". В прессе сообщили, что в мемуарах описан конфликт между Гарри и его братом, принцем Уильямом.

Ссора произошла в Лондоне в 2019 году. Принц Уэльский вроде бы осуждал брак брата с Меган Маркл, повторял нарративы из СМИ и называл любимую Гарри "сложным человеком", "грубым" и "резким". После этого между ними вроде бы произошло физическое столкновение.

Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за цепочку на шее, порвал ее и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, обломки вонзились в меня. Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом встал и сказал ему, чтобы он уходил,

– пишет принц Гарри.

В издании добавляют, что намеренно не хотят называть их схватку дракой, потому что принц Гарри якобы не отбивался от нападения брата. Однако в результате он получил травму спины.



Гарри и Уильям с женами после смерти Елизаветы II / Фото из инстаграма Vogue Magazine

Плохие отношения Гарри и Уильяма

принц Гарри хотел выпустить мемуары еще осенью 2022 года, но изменил планы из-за смерти Елизаветы II. Книга содержит 416 страниц и название Spare – можно перевести как "запасной", "ненужный", "лишний". "С первых страниц возвращает читателей к одному из самых отчужденных образов XX века: два мальчика, два принца, следующих за гробом своей матери, на которых мир смотрел с печалью – и ужасом", – описывает книгу издательство.

После ухода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи отношения между сыновьями принцессы Дианы стали крайне напряженными. Об их конфликтах писали не только в печати, но и рассказывал сам Гарри в интервью, что было неслыханным для королевичей. Скандальное интервью Опри Уинфри лишь усугубило отношения принцев, но на публике они никогда не проявляли неприязнь.

Недавно информации об их ссорах стало еще больше. В документальном фильме Netflix принц Гарри и Меган пожаловались на Чарльза III, Уильяма и Кейт, заявив, что те им завидовали.

Также в фильме была описана конференция 2020 года, на которой был Гарри с принцем Уильямом, отцом и Елизаветой II. Тогда брат вроде бы накричал на Гарри, Чарльз III лгал про него, а королева только наблюдала за конфликтом.