15 декабря на Netflix вышли 3 финальных эпизода документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл. У них пара негативно отзывается о монаршей семье.

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Гарри и Меган подвергли критике королевскую семью.

Гарри и Меган Маркл подвергли критике Чарльза III, принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Они обвинили его в зависти из-за популярности новой королевской пары. Вроде бы Чарльз ІІІ, Уильям и Кейт ненавидели Меган из Гарри из-за того, что те "крали центр внимания на себя".

Пара заявила, что они лучше выполняли монаршие обязанности, чем все остальные. Это вроде бы повлияло на семью принца Гарри – они не воспринимали Меган как "королевскую рок-звезду", как ее называли поклонники после свадьбы в 2018 году.

Проблема состоит в том, что кто-то, кто женится, должен быть актером второго плана, а не воровать центр внимания или выполнять работу лучше человека, который родился для этого. Это огорчает людей. Это смещает баланс,

– сказал принц Гарри.

Трейлер "Гарри и Меган" 2 часть: смотрите видео онлайн

Добавим, что в трейлере последующих эпизодов также говорилось о том, что королевская семья вроде бы умышленно нанимали людей, распространявших манипуляции и дезинформацию о Меган и Гарри.

"Они будут радостно врать, чтобы защитить моего брата. Не будут говорить правду, чтобы защитить нас". Меган сказала: "Меня не бросили волкам – меня скормили волкам".