Обладателя Грэмми Гарри Стайлза заскочили за поцелуями с Эмили Ратаковски, – СМИ
Источник:The Daily Mail
В США бурно обсуждают вероятный новый роман знаменитостей. Обладателя Грэмми Гарри Стайлза видели за поцелуями с моделью Эмили Ратаковски.
После триумфа на нескольких музыкальных премиях Гарри Стайлз снова в центре внимания. Но на этот раз говорят не о музыке, а о его личной жизни, которую артист скрывает.
Читайте также В лаконичном платье Анджелину Джоли заметили на встрече с известным миллиардером
Стайлза и Ратаковски видели вместе
Папарацци сфотографировали Гарри Стайлза в Токио, который находится в Японии с туром Love On Tour. Он прогуливался по городу не сам, а с известной моделью Эмили Ратаковски. Их подловили по страстным поцелуям. Пара стояла под дождем у автомобиля.
Стайлз и Ратаковски обменялись страстными поцелуями на улице, не беспокоясь о том, что кто-то их увидит,
– пишут в прессе.
Пока звезды не готовы комментировать, есть ли между ними отношения.
Личная жизнь Гарри Стайлза и Эмили Ратаковски
- Гарри Стайлз в прошлом месяце порвал отношения с Оливией Уайльд, с которой встречался около двух лет Причиной стало то, что у знаменитостей оказались разные приоритеты. Гарри ездил по миру с концертами, в то время как Оливия заботилась о детях.
- Эмили Ратаковски более полугода назад подала на развод с мужем и отцом их общего ребенка. Впоследствии ее несколько раз подозревали в романах: модель видели на прогулке с Брэдом Питом, ловили по поцелуям с диджеем. Эмили также крутила роман с Питом Дэвидсоном: они проявляли симпатию друг к другу и вместе выходили на публику