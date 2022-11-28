Знаменитая модель Эмили Ратаковски и американский комик и актер Пит Дэвидсон так официально и не подтвердили слухи о романе. Но на днях их снова увидели вместе – на этот раз они предстали перед публикой.

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Эмили Ратаковски вышла в свет с Питом Дэвидсоном

Модель и юморист посетили баскетбольный матч в Нью-Йорке, состоявшийся с участием команды New York Knicks. Именно спортсмены и опубликовали фото пары, прокомментировав его эмоджи в виде сердец.

Эмили и Пит, сидевшие в первом ряду, предстали на фото в хорошем настроении и с улыбками. Модель надела светлые джинсы, высокие сапоги из змеиной кожи и коричневый пуховик North Face. Актер выбрал для встречи коричневый костюм.



Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон / Фото из инстаграма New York Knicks

Фотографии с Ратаковски и Дэвидсоном вызвали бурные обсуждения в сети. Под фото есть множество комментариев:

"Можете спросить у них, все ли официально?", – шутливо спросила у клуба другая команда НБА Denver Nuggets;

"А он не унывает";

"Нам нужно больше информации";

"Этому парню нужно учить людей";

"Как этот юноша ухаживает за женщинами, мне нужен учебник";

"Дайте этому юноше медаль".

Как сообщают инсайдеры ET, отношения Эмили и Пита начались с того, что комик решил возобновить общение с моделью. Они были знакомы и раньше, но никогда не взаимодействовали.

Эмили сейчас очень нравится Питу. Их отношения только зарождаются, но часто общались, поэтому Эмили просто решила отпраздновать с ним его день рождения, и хотела, чтобы он почувствовал себя особенным. Это пока холодные отношения,

– объясняют источники.

Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон / Фото из инстаграма New York Knicks

Что было известно о взаимоотношениях Эмили и Пита

Первые слухи об их романе поползли несколько недель назад. Близкие друзья знаменитостей рассказывали об их симпатии друг к другу.

Через несколько дней модель и комика увидели вместе – вероятно, они были на свидании. Их сфотографировали на входе в West Village apartment в Нью-Йорке, запрыгнув за объятиями.

Добавим, что бывшая девушка Пита Дэвидсона, Ким Кардашян, не против его новых отношений. Она счастлива, что юморист смог найти себе партнершу, которая подходит ему лучше в разных областях.