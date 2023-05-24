Певец Гарри Стайлс трогательно поддержал Украину на своем концерте: видео с нашим флагом

Британский певец Гарри Стайлс снова поддержал Украину на своем концерте. Прямо во время исполнения песни Sign of the Times артист развернул украинский флаг и прошелся с ним по сцене.

Музыкант дал концерт в британском Ковентре во вторник, 23 мая, передает 24 канал. В соцсети обнародовали многие видео, одно из которых подтверждает, что Гарри Стайлз поддержал Украина.

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В частности, при исполнении песни Sign of the Times Стайлс артист поднял над собой украинский флаг. Он прошелся с ним по сцене, на что зрители в зале отреагировали бурными аплодисментами и криками.

Напомним, что в прошлом году эксучастник группы One Direction Гарри Стайлз передал Украине кругленькую сумму, которую заработал на рекламе Apple. Как выяснилось, певец согласился на сотрудничество пожертвовать гонорар Украине. Это было его основное условие.

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