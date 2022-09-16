Примирились в скорби: принц Гарри и Меган Маркл устроили ужин с Уильямом и Кейт Миддлтон

Во вторник, после того, как гроб с телом Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец, там устроили семейный ужин. На нем впервые присутствовали оба сына Чарльза ІІІ – и принц Гарри с Меган Маркл, и принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Если 8 сентября, в день смерти Елизаветы II, Чарльз III приказал принцу Гарри ехать в Балморал без Меган Маркл, то 13 сентября их обоих пригласили на "интимный" семейный ужин в Букингемском дворце. Супруги впервые за долгое время сели за один стол с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

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Принц Гарри и Меган Маркл поужинали с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Как говорится в источнике, на ужин в лондонской резиденции новоиспеченного короля Чарльза ІІІ пригласили высших членов королевской семьи, среди них оказались и принц Гарри с Меган Маркл. Это была частная встреча, фото с которой, конечно, не публиковали. Однако этот факт свидетельствует о том, что внуки Елизаветы II примирились после "королевского раскола" и объединились в скорби.

И Уильям, и принцесса Уэльская считают, что внимание должно быть сосредоточено исключительно на этом периоде глубокого траура и ни на чем другом. В центре внимания должна быть только его покойная бабушка,

– подчеркнули королевские эксперты в комментарии The Telegraph.

Принц Уильям первый высказался о смерти Елизаветы II. 11 сентября на его ресурсах было опубликовано сообщение с трогательными воспоминаниями и словами: "В четверг мир потерял выдающегося лидера, чья преданность стране, Королевству и Содружеству была абсолютной. Но я потерял бабушку".

первый высказался о смерти Елизаветы II. 11 сентября на его ресурсах было опубликовано сообщение с трогательными воспоминаниями и словами: "В четверг мир потерял выдающегося лидера, чья преданность стране, Королевству и Содружеству была абсолютной. Но я потерял бабушку". Вслед за ним, 12 сентября, это сделал принц Гарри. На сайте своего благотворительного фонда Archewell он процитировал Елизавету II после смерти мужа принца Филиппа, вспомнил ее первую встречу с Меган Маркл и добавил: "Бабушка, я навсегда благодарен за все наши первые встречи. Спасибо за вашу преданность службе. Спасибо за дельный совет. Спасибо за вашу заразительную улыбку. Мы тоже улыбаемся, зная, что вы с дедушкой теперь воссоединились, и оба вместе в мире".