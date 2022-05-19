Фронтмен группы Kalush Orchestra и его девушка поздравили с Днем вышиванки: живописные фото

Солист группы Kalush Orchestra, победивший на Евровидении-2022, Олег Псюк вместе с девушкой Александрой сфотографировался в вышиванках. К особым нарядам влюбленные добавили фирменную панамку коллектива.

19 мая в Украине отмечают День вышиванки. В этот день принято одевать вышиванки, выходить на улицы городов и показывать генетический код, зашифрованный в каждом из нас. Украинцы засыпают сеть живописными фотографиями в вышитых рубашках.

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Олег Псюк с девушкой поздравили с Днем вышиванки

В этот особый весенний день без фото в вышитой сорочке не остался солист группы Kalush Orchestra – Олег Псюк. Он позировал на камеру в невероятно красивой, живописной локации. Также рядом с Олегом была его любимая Александра. Девушка надела национальные наряды и так же как ее избранник, довершила патриотический look фирменной розовой панамкой Kalush Orchestra.

Йо, сегодня День вышиванки! Только теперь заметил, насколько она подходит панамке. Но как хорошо в ней выглядит моя Александра,

– написал Олег под фото.



Олег Псюк в вышиванке / Фото из инстаграмма Kalush Orchestra



Олег Псюк с девушкой Александрой / Фото из инстаграмма Kalush Orchestra

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В комментариях под фото поклонники победителей Евровидения-2022 засыпают звездную пару комплиментами.