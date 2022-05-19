В этот весенний день вышиванки одевают не только в Украине, но и за рубежом. Миллионы украинцев, вынужденно покинувших родные дома, выходят в вышиванках в других странах мира. Также нас поддерживают друзья-иностранцы, которым больно, что происходит в Украине. Знаменитости в сети публикуют новые фото в завораживающих красивых вышиванках.

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Звезды поздравляют с Днем вышиванки

MamaRika

"В крови каждого украинца течет ДНК, в которой заложен код свободы и безудержной любви к своей земле. Вышиванка как броня, защищающая и идентифицирующая нас как сильнейшую нацию мира. Любим тебя, наша Украина! С праздником, родные".

MamaRika с мужем / Фото с инстаграмма певицы

Монатик

"Телефон напомнил. В этот день в 2015 году. Ждем нашего первенца – Данила. Андреевский спуск. Всех с Днем вышиванки! Все будет победа! Все будет Украина".