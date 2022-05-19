В этот весенний день вышиванки одевают не только в Украине, но и за рубежом. Миллионы украинцев, вынужденно покинувших родные дома, выходят в вышиванках в других странах мира. Также нас поддерживают друзья-иностранцы, которым больно, что происходит в Украине. Знаменитости в сети публикуют новые фото в завораживающих красивых вышиванках.
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Звезды поздравляют с Днем вышиванки
MamaRika
"В крови каждого украинца течет ДНК, в которой заложен код свободы и безудержной любви к своей земле. Вышиванка как броня, защищающая и идентифицирующая нас как сильнейшую нацию мира. Любим тебя, наша Украина! С праздником, родные".
MamaRika с мужем / Фото с инстаграмма певицы
Монатик
"Телефон напомнил. В этот день в 2015 году. Ждем нашего первенца – Данила. Андреевский спуск. Всех с Днем вышиванки! Все будет победа! Все будет Украина".
Монатик с женой / Фото из инстаграмма артиста
Лилия Ребрик
"Наш генетический код, частица души нашей нации, духовная броня – вышиванка. Сегодня ее день и мне кажется в этом году он имеет особое, сакральное, сверхважное значение. Пожалуй, как никогда раньше. Украинцы по всему миру наденут сегодня вышиванки. Для меня очень символично, что сегодня провела эфир в Черновицком университете, именно здесь в 2006 году студентка Леся Воронюк предложила отмечать день вышиванки. не отменяли ни разу. Леся, мир благодарен тебе за эту идею".
Лилия Ребрик в вышиванке / Фото из инстаграмма ведущей
Наталья Карпа
Наталья Карпа в вышиванке / Фото с инстаграмма певицы
Ольга Сумская
"С Днем украинской вышиванки!"
Ольга Сумская в вышиванке / Фото из инстаграмма актрисы
Илона Гвоздева
"С Днем вышиванки, украинцы! Хочу процитировать слова уже знаменитого Александра Григорьевича Поворознюка: "Слава украинской нации, Слава ВСУ! Наша судьба – только воля".
Илона Гвоздева и ее дочь в вышиванках / Фото из инстаграмма танцовщицы
Катя Осадчая
Катя Осадчая в вышиванке / Фото из инстаграмма ведущей
Оля Цыбульская
"Теперь весь мир хочет быть модным, как Украина. С Днем вышиванки, кошки и киски. Своя рубашка самая близкая к телу. Своя страна лучшая для счастья. Поздравляю нас всех с праздником! Лучшую судьбу себе вышивает сегодня наш народ. Кровью, болью и невероятной любовью. Радуюсь искренне, когда знакомлюсь с каждым из вас. Кто, как и я, всем сердцем любит Украину, потому что творит ее новую историю, зная и уважая прошлое".
Оля Цыбульская в вышитом платье / Фото из инстаграмма ведущей
Владимир и Кристина Остапчуки
"Когда-то в мирной жизни… С Днем вышиванки!"
Кристина и Владимир Остапчуки в вышиванках / Фото из инстаграмма ведущего
Эктор Хименес-Браво
"Одеть вышиванку – это честь! Очень уважаю украинские традиции и культуру. Одевать вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Ведь, украинская нация боролась веками, чтобы сохранить свою подлинность. Когда я изучал историю Украины, то был шокирован, сколько крови пролили ваши предки в борьбе за независимость Я не мог представить, что то, что я читал – сегодня вижу своими глазами. Будто нас перенесли на несколько столетий назад. и до конца! С Днем вышиванки! Убежден, что вскоре надену ее по особому случаю в День нашей победы над рашистами!"
Эктор Хименес-Браво в вышиванке / Фото из инстаграмма Эктора
Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко / Фото из инстаграмма ведущего
Марина Круть
"Каждый раз, когда одеваю вышиванку, то чувствую на себе большую ответственность. Лишний раз пропустить человека, выбросить правильно мусор, извиниться, и, чтобы тот (я) показал себя достойно в такой одежде. Недавно ехала в поезде в любимой вышиванке и случайно не пропустила человека в очереди. Вот я корила себя "вышиванку надела, а голову забыла дома". Потому что для меня вышиванка – это не об одежде. Это про манифест "я украинка" и девять заповедей морали и закона, которые есть в этом мире "В этой одежде никогда не думается что-то плохое или нехорошее. Эта одежда всегда напоминает, что ты горда. Ты смела. Держись достойно. Украинские наряды мотивирует быть не просто одетой в эту одежду, но и быть чистой внутри. Вот так она меня учит добродетелям". Наша вышиванка. С праздником, братья и сестры".
Марина Круть в вышитом платье / Фото из инстаграмма бандуристки
Анна Тринчер
"С Днем вышиванки! Последнее фото из прошлой жизни… Какая бы удивительная она у нас ни была, наше украинское будущее будет еще лучше, еще удивительнее, а главное – совсем другое! С другими ценностями, с другим мышлением, с благодарностью за каждое утро и спокойную ночь, за возможность обнять ближнего.Мы это будем делать гораздо чаще, с нашим украинским во всем мире.Все будет так, я уверена, потому что мы страна сильных и свободных людей. И пусть соседняя страна не знает значения этих слов, она точное это почувствовала, глядя на наших воинов, на мамочек, которые, защищая от пуль, подставляют спину, дедушек и бабушек, которым все равно на свою безопасность, чтобы с детьми было все в порядке, и вообще – на весь наш мужественный народ! Люблю вас, украинцы!"
Анна Тринчер в вышиванке / Фото с инстаграмма певицы
Надя Дорофеева
"В наш дом пришли украсть наше будущее и разрушить нашу культуру. Но в ответ на это мы стали еще громче петь свои песни, сделали наши желтый и голубой цвета смелости самыми модными во всем мире и, как никогда сильно, стали держаться за свои корни. Украинский культура яркая и глубокая.Она уже стала вдохновением для многих современных музыкантов, дизайнеров и художников.Сейчас талантливые люди со всей Украины переосмысливают ее и наполняют новыми смыслами.Потому, я думаю, не имея такого бекграунда, невозможно идти вперед и создавать новое. Без прошлого нет будущего. С Днем вышиванки, Украина!"
Надя Дорофеева в вышиванке / Фото с инстаграмма певицы
Екатерина Повар
"С Днем вышиванки! От маленького до взрослого украинца известно, что вышиванка – это генетический код нации. Она является броней украинской души. И эти слова уже не нуждаются в дополнительных объяснениях. Поэтому сегодня хочется о другом. Что вы чувствуете, когда надеваете рубашку? Она об особых ощущениях и воспоминаниях… Как будто чувствуешь на себе самые теплые объятия мамы… Будто заходишь домой, а там аромат фирменного ванильного пирога… Вышиванка о наших корнях, воспоминаниях… Она является бесценным наследием от мамы к ребенку, когда каждая нить это материнская забота и любовь – вшитый оберег. Я надеюсь, что наш оберег защитит сегодня каждую семью от ракет над нашим общим домом. Что уже скоро мы все сможем получить свои вышиванки и одеть их празднуя победу! И каждый из нас почувствует свободу! Что зашита в коде нашей нации".
Екатерина Повар в вышиванке / Фото из инстаграмма примы-балерины
Дидье
"С Днем вышиванки! Все будет победа, потому что истина такая – свободная, независимая, благодатная, цветущая Украина".
Дидзьо в вышиванке / Фото с инстаграмма певца
Злата Огневич
"Несокрушимая Украина! Город силы древних предков. Я люблю тебя всем сердцем и верю, что у нас есть будущее! И вы верьте в это. Всем существом!"
Злата Огневич в вышиванке / Фото с инстаграммы певицы
Группа "Антитила"
"С Днем вышиванки, друзья! Все будет Украина!"
Музыканты "Антител" в вышиванках / Фото из инстаграмма группы
Светлана Тарабарова
"Важно ценить свое. Вместе легче идти. С Днем вышиванки, друзья!"
Светлана Тарабарова поздравила с Днем вышиванки: смотрите видео онлайн