19 травня в Україні відзначають День вишиванки. Цього дня заведено одягати вишиванки, виходити на вулиці міст та показувати генетичний код, який зашифрований в кожному з нас. Українці засипають мережу мальовничими світлинами у вишиваних сорочках.

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Олег Псюк з дівчиною привітали з Днем вишиванки

У цей особливий весняний день без фото у вишиванці не залишився соліст гурту Kalush Orchestra – Олег Псюк. Він позував на камеру у неймовірно красивій, мальовничій локації. Також поруч з Олегом була його кохана Олександра. Дівчина одягнула національне вбрання й так само як її обранець, довершила патріотичний look фірмовою рожевою панамкою Kalush Orchestra.

Йо, сьогодні День вишиванки! Лише тепер помітив, наскільки вона пасує до панамки. Та як гарно в ній виглядає моя Олександра,

– написав Олег під фото.



Олег Псюк у вишиванці / Фото з інстаграму Kalush Orchestra



Олег Псюк з дівчиною Олександрою / Фото з інстаграму Kalush Orchestra

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