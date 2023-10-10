Так, только осенью удалось доставить тело Андрея домой. И уже 9 октября в Ивано-Франковске прошла панихида за воином, а на следующий день, 10 октября, прошел чин прощания с погибшим военным.

Важно Во время боевой задачи в Запорожье погиб выдающийся музыкант Андрей Чепиль

В Ивано-Франковске простились с Андреем Чепилем

Панахида за воином прошла 9 октября в 9:00 в Доме скорби в Ивано-Франковске. 10 октября в Церкви Св. Иуды Фаддея в 11 часов состоялся чин прощания с Андреем Чепилем. В последний путь героя пришло провести немало горожан. Кроме того, были родственники и собратья погибшего военного.

Известно, что похоронят музыканта-воина на Аллее Героев городского кладбища в селе Чукаловка.



Прощание с Андреем Чепилем / Фото: Суспільне Ивано-Франковск



Прощание с Андреем Чепилем / Фото: Суспільне Ивано-Франковск

Андрей Чепиль: что известно