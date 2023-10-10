Так, только осенью удалось доставить тело Андрея домой. И уже 9 октября в Ивано-Франковске прошла панихида за воином, а на следующий день, 10 октября, прошел чин прощания с погибшим военным.
Важно Во время боевой задачи в Запорожье погиб выдающийся музыкант Андрей Чепиль
В Ивано-Франковске простились с Андреем Чепилем
Панахида за воином прошла 9 октября в 9:00 в Доме скорби в Ивано-Франковске. 10 октября в Церкви Св. Иуды Фаддея в 11 часов состоялся чин прощания с Андреем Чепилем. В последний путь героя пришло провести немало горожан. Кроме того, были родственники и собратья погибшего военного.
Известно, что похоронят музыканта-воина на Аллее Героев городского кладбища в селе Чукаловка.
Прощание с Андреем Чепилем / Фото: Суспільне Ивано-Франковск
Прощание с Андреем Чепилем / Фото: Суспільне Ивано-Франковск
Андрей Чепиль: что известно
- Саксофонист и вокалист служил в военном оркестре почетного Президентского полка.
- К тому же, погибший воин был активным участником различных музыкальных групп, в том числе Frisson Band и Smerichka. Также он внес свою лепту как трембитар в известную фолк-рок группу "КораЛЛИ".
- С началом широкомасштабной войны музыкант вступил в ряды ВСУ. Андрей сначала был пулеметчиком части и активно участвовал в боевых действиях в Харьковской области. Однако впоследствии солдат-музыкант, известный под позывным "Крис", перевелся в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".
- Андрей прошел специализированное военное обучение в Германии. Там он приобрел навыки, необходимые для управления боевой машиной M2 Bradley.
- После успешного прохождения учебы Чепиль занял пост старшего сержанта взвода, а также командира боевой машины. Кроме того, во время службы он исполнял обязанности старшины взвода.