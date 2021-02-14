Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик в День святого Валентина поделилась романтическим фото с мужем. Она продемонстрировала нежный образ в голубом платье и поразмыслила о том, какого цвета любовь.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с фанами новым фото со своим мужем, танцовщиком Андреем Диким. В день влюбленных звезда продемонстрировала нежный образ.

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Новое фото Лилии Ребрик с мужем

Телеведущая редко показывает поклонникам милые фото с любимым. Но в День святого Валентина звезда решила сделать исключение и опубликовала романтическое фото, которое очаровало сеть.

Пара позировала перед камерой на стульях за столом. Андрей Дикий нежно коснулся плеча актрисы, а она, в свою очередь, мило улыбалась и трогательно смотрела на мужа. Танцор выбрал для фото белую рубашку и джинсы.

Лилия Ребрик позировала в изысканном наряде. Она предстала в голубом платье без бретелек с пышными рукавами. Платье удачно подчеркнуло безупречную фигуру звезды. Свой аутфит она дополнила тонкой серебряной цепочкой и подвеской, а также серьгами-камнями и кольцом.

Лилия Ребрик распустила белокурые волосы и уложила их пышными локонами. Look довершил роскошный макияж. Телеведущая подчеркнула глаза длинными стрелками, а губы накрасила помадой пудрового цвета.

Лилия Ребрик с мужем / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Сообщение Лилии Ребрик

Под фото знаменитость поделилась размышлениями, какого цвета должна быть любовь.

"Какого цвета любовь? Даже классики пишут "красный – это любовь". Но так ли это? Мне кажется, красный – слишком яркий, даже немного агрессивный для любви. Все же – это тепло, спокойствие, нежность, но ведь никак не агрессивность! Хотя... Если коктейль чувств, эмоций и состояние "срывает крышу", то красный лучше всего характеризует любовь?", – написала Лилия Ребрик.

Также звезда добавила, что цветом любви может быть белый, потому что это цвет невест. Или черный, ведь он насыщенный, глубокий и совершенный.

В средневековье цветом любви считался – зеленый. Кстати, до сих пор психологи советуют надевать что-то зеленое, чтобы привлечь внимание партнера. А, может, цвет любви – это цвет.... ню? С днем влюбленных вас! Пусть все будет любовь,

– подытожила Лилия Ребрик.

Поклонники написали в комментариях свои варианты цвета любви и поздравили с праздником: