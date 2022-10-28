Финалист "Холостячки" Роман Свечкоренко обручился с любимой
Источник:Роман Свечкоренко
Финалист "Холостячки" Роман Свечкоренко обручился с Валерией Чернецкой. Пара начала встречаться после романтического проекта.
Участник романтического шоу "Холостячка" обрел любовь после проекта. 27 октября он сообщил о помолвке с девушкой.
Читайте также "Решил отказаться": какой известный ведущий и блоггер мог быть очередным "Холостяком"
Роман Свечкоренко сделал предложение любимой
Финалист проекта и один из фаворитов Златы Огневич опубликовал трогательное видео, на котором показал, как держал обручальное кольцо в руках за спиной невесты. В конце ролика тот момент, когда Роман становится перед Валерией на одно колено.
Также психолог опубликовал трогательные фото, на которых показался с невестой. "Она сказала "да"", – написал Свечкоренко под романтическими фотографиями.
В комментариях Романа поздравили не только фаны и друзья, но и Злата Огневич. "Привет, котики", - написала звезда.
Роман Свечкоренко с невестой / Фото из инстаграма Романа
Как сложилась жизнь других героев "Холостячки"
- Участник 2 сезона шоу Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и признался, что обручился с любимым. Его избранник – колумбиец Фелипе.
- Участник 1 сезона реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак женился. Он сыграл свадьбу с девушкой Алиной, по которой ушел из проекта.