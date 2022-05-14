Евровидение-2022: онлайн-трансляция гранд-финала
Финал Евровидения-2022 состоится в Италии уже сегодня, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени. На сцену в Турине выйдут 25 лучших конкурсантов. Среди них Украина – рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Онлайн-трансляцию грандиозного песенного конкурса смотрите ниже.
Самая грандиозная музыка событие года Евровидение-2022 почти отгремела. Вскоре мир узнает имя нового хитмейкера и обладателя хрустального микрофона. Его объявят в финале 14 мая после выступлений всех 25 конкурсантов.
Важно Если на Евровидении победит Kalush Orchestra: 3 варианта проведения следующего конкурса
Поскольку с 24 февраля на всех ведущих каналах страны длится круглосуточный информационный марафон, то финал Евровидения-2022 можно посмотреть на UA: Культура, на диджитал-платформах Суспільного мовника, "Радіо Промінь" и даже в приложении "Дія". Его будет комментировать неизменный Тимур Мирошниченко. В этом году впервые с бомбоубежища.
Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию финала песенного конкурса
Важно, что Kalush Orchestra выйдет на сцену гранд-финала под номером 12. Однако голосовать за своих из Украины нельзя. Украинцы, которые сейчас за границей, могут поддержать рэперов из номера мобильного оператора страны, где находятся – позвонить или отправить смс.
Евровидение-2022 – порядок выступления участников гранд-финала:
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Румыния: WRS – Llámame
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Франция: Алван и Ахез – Фуленн
- Норвегия : Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Армения: Роза Линн – Snap
- Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
- Испания: Шанель – SloMo
- Нидерланды: S10 – De diepte
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
- Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
- Польша: Охман – River
- Сербия: Констракт – In Corpore Sano
- Эстония: Стефан – Hope
Порядок выступлений участников финала Евровидения-2022 / Фото с сайта конкурсаНапомним, первый полуфинал Евровидения-2022 прошел 10 мая, в нем феерически выступила Украина и 16 участников других стран. Второй – 12 мая, в нем сошлось уже 18 конкурсантов. По десять певцов с каждого этапа прошли в финал, где их уже ждали Италия, Великобритания, Германия, Франция и Испания, которые основали конкурс.