Евровидение-2022: онлайн-трансляция гранд-финала

Финал Евровидения-2022 состоится в Италии уже сегодня, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени. На сцену в Турине выйдут 25 лучших конкурсантов. Среди них Украина – рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Онлайн-трансляцию грандиозного песенного конкурса смотрите ниже.

Самая грандиозная музыка событие года Евровидение-2022 почти отгремела. Вскоре мир узнает имя нового хитмейкера и обладателя хрустального микрофона. Его объявят в финале 14 мая после выступлений всех 25 конкурсантов.

Важно Если на Евровидении победит Kalush Orchestra: 3 варианта проведения следующего конкурса

Поскольку с 24 февраля на всех ведущих каналах страны длится круглосуточный информационный марафон, то финал Евровидения-2022 можно посмотреть на UA: Культура, на диджитал-платформах Суспільного мовника, "Радіо Промінь" и даже в приложении "Дія". Его будет комментировать неизменный Тимур Мирошниченко. В этом году впервые с бомбоубежища.

Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию финала песенного конкурса

Важно, что Kalush Orchestra выйдет на сцену гранд-финала под номером 12. Однако голосовать за своих из Украины нельзя. Украинцы, которые сейчас за границей, могут поддержать рэперов из номера мобильного оператора страны, где находятся – позвонить или отправить смс.

Евровидение-2022 – порядок выступления участников гранд-финала:

Чехия: We Are Domi – Lights Off Румыния: WRS – Llámame Португалия: Маро – Saudade, saudade Финляндия: The Rasmus – Jezebel Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry Франция: Алван и Ахез – Фуленн Норвегия : Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Армения: Роза Линн – Snap Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди Испания: Шанель – SloMo Нидерланды: S10 – De diepte Украина: Kalush Orchestra – Стефания Германия: Малик Гаррис – Rockstars Литва: Моника Лю – Sentimentai Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black Бельгия: Джереми Макизе – Miss You Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer Австралия: Шелдон Райли – Not the Same Великобритания: Сэм Райдер – Space Man Польша: Охман – River Сербия: Констракт – In Corpore Sano Эстония: Стефан – Hope

Порядок выступлений участников финала Евровидения-2022 / Фото с сайта конкурса