Евровидение-2022: онлайн-трансляция гранд-финала

14 мая 2022 , 21:45
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Финал Евровидения-2022 состоится в Италии уже сегодня, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени. На сцену в Турине выйдут 25 лучших конкурсантов. Среди них Украина – рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Онлайн-трансляцию грандиозного песенного конкурса смотрите ниже.

Самая грандиозная музыка событие года Евровидение-2022 почти отгремела. Вскоре мир узнает имя нового хитмейкера и обладателя хрустального микрофона. Его объявят в финале 14 мая после выступлений всех 25 конкурсантов.

Важно Если на Евровидении победит Kalush Orchestra: 3 варианта проведения следующего конкурса

Поскольку с 24 февраля на всех ведущих каналах страны длится круглосуточный информационный марафон, то финал Евровидения-2022 можно посмотреть на UA: Культура, на диджитал-платформах Суспільного мовника, "Радіо Промінь" и даже в приложении "Дія". Его будет комментировать неизменный Тимур Мирошниченко. В этом году впервые с бомбоубежища.

Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию финала песенного конкурса

Важно, что Kalush Orchestra выйдет на сцену гранд-финала под номером 12. Однако голосовать за своих из Украины нельзя. Украинцы, которые сейчас за границей, могут поддержать рэперов из номера мобильного оператора страны, где находятся – позвонить или отправить смс.

Евровидение-2022 – порядок выступления участников гранд-финала:

  1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
  2. Румыния: WRS – Llámame
  3. Португалия: Маро – Saudade, saudade
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
  6. Франция: Алван и Ахез – Фуленн
  7. Норвегия : Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Армения: Роза Линн – Snap
  9. Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
  10. Испания: Шанель – SloMo
  11. Нидерланды: S10 – De diepte
  12. Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars
  14. Литва: Моника Лю – Sentimentai
  15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
  16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
  17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
  18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
  19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
  21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
  22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
  23. Польша: Охман – River
  24. Сербия: Констракт – In Corpore Sano
  25. Эстония: Стефан – Hope

Порядок выступлений участников финала Евровидения-2022 / Фото с сайта конкурса

Напомним, первый полуфинал Евровидения-2022 прошел 10 мая, в нем феерически выступила Украина и 16 участников других стран. Второй – 12 мая, в нем сошлось уже 18 конкурсантов. По десять певцов с каждого этапа прошли в финал, где их уже ждали Италия, Великобритания, Германия, Франция и Испания, которые основали конкурс.
Автор: Марина Джура