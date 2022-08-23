Езжай в свой засранск: Филиппа Киркорова спросили, чей Крым, и затравили в Монако – видео
Источник:инстаграм Дмитрия Гордона
После гастролей в оккупированном Крыму Филипп Киркоров поехал спускать деньги в США и Европе. Если в Лас-Вегасе перед ним воскликнули "Слава Украине", то в Монако назвали козлом, крысой и отправили обратно в засранск, то есть в россию.
В Лас-Вегасе продажный Филипп Киркоров испугался, услышав "Слава Украине" в фешенебельном ресторане, в то время как в Монако будто воды в рот набрал. Он не произнес ни слова в то время как прохожие поливали его грязью. Наверное, молчал, потому что на правду не обижаются.
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Филиппа Киркорова затравили в Монако
Мужчина, голос которого слышно на видео, заметил Киркорова, когда тот переходил дорогу с детьми. Сначала он крикнул ему "козел", а затем вышел из авто, догнал и сравнял с землей.
"Киркоров, а Крым чей? Езжай в свой засранск и там отдыхай! Нечего здесь делать! Мразь, приехал отдыхать. Когда детей губят, свои в Монако отдыхают?", – упрекнул он артиста, который пел в Крыму перед ранеными оккупантами и называл их "героями".
Позже к мужчине подключилась женщина, которая снимала все на видео, и попросила Киркорова посмотреть в глаза мальчику из Украины: "Крыса ты, Кирюша, крыса! Ничего не скажешь? Вон позади тебя мальчик из Украины, ты посмотри ему в глаза. Стыдно, да?"
Киркорова в Монако оскорбили и унизили. Вот так нужно встречать на Западе всех российских артистов, поддержавших войну против Украины и путина, а лучше их вообще туда не пускать. Пусть поют оркам дома за рубли,
– прокомментировал Дмитрий Гордон.
В комментариях пишут:
- "Киркоша погрустнел";
- "Как он там оказался? Где запреты? Где санкции против таких клоунов?";
- "Гнать Киркорова надо в шею из Монако! Пусть в Воронеже отдыхает";
- "Еще харкнуть надо было в лицо и размазать";
- "А он уже приготовил себе пакет?";
- "Кирюша, это только начало";
- "Теперь ему нигде спокойно не погулять, везде найдется украинец. Придется теперь долго ходить и оглядываться испуганно".